Австралійський уряд повідомив про запровадження нових санкцій проти Росії. Цього разу вони торкнулись тих, хто займається розповсюдженням російської пропаганди та намагається легітимізувати незаконне вторгнення Росії в Україну. У список потрапив і Ілля Кива - колишній український нардеп 9 скликання від партії "ОПЗЖ".

Про це йдеться у повідомленні уряду Австралії.

Зазначається, що Кремль проводить широку кампанію з дезінформації як у Росії, так і за її межами. Президент РФ Володимир Путін запровадив контроль над ЗМІ, щоб приховати реальні повідомлення про війну в Україні та воєнні злочини РФ.

Тому Австралія запроваджує чергові санкції проти 11 осіб та 12 організацій, які причетні до розповсюдження російської пропаганди.

Окрім цього, Австралія також вводить цілеспрямовані фінансові санкції проти організації, зокрема і так званої “фабрики тролів”, які поширюють дезінформацію в інтернеті.

Серед тих, проти кого запровадили санкції, такі три організації та чотири особи:

– ПВК “Вагнер”

– білоруське оборонне підприємство “Промислово-комерційне приватне унітарне підприємство “Монітор-Сервіс””

– білоруське ВАТ “КБ РЛС Холдингу радіолокаційних систем”

– в.о. міністра надзвичайних ситуацій РФ Олександр Чупрян

– перший заступник директора ФСБ Сергій Корольов

– перший заступник начальника Генштабу ЗС РФ Микола Богдановський

– колишній народний депутат України Ілля Кива

В австралійському уряді нагадали, що загалом вони запровадили санкції проти 827 фізичних та 62 юридичних осіб з РФ.

Окремо запроваджені санкції щодо “Російського імперського руху” – ультранаціоналістичного угруповання, яке проводить курс навчання “Партизан” у воєнізованій формі. Ця організація також відома своїми антисемітськими, анти-ЛГБТІК та антиукраїнськими поглядами. Окрім цього, організація посилала іноземних бійців приєднатися до російських сепаратистів в Україні.