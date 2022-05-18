Канада заборонила в'їзд на свою територію 1 тисячі підсанкційних громадян Росії, зокрема і президенту РФ Володимиру Путіну.

Про це у Twitter повідомив міністр громадської безпеки Канади Марко Мендічіно.

За його словами, відтепер до Канади не зможуть потрапити тисяча росіян, які опинились під санкціями. Серед них і президент Росії Володимир Путін та його найближчі соратники.

Як зауважив Мендічіно, йдеться про росіян, які вже перебувають у санкційному списку Канади, однак тепер, до всіх раніше введених санкцій, додали ще й заборону в’їзду.

Канадський міністр також наголосив, що його країна буде й надалі підтримувати Україну у важкий час.