Про це у Twitter повідомив міністр громадської безпеки Канади Марко Мендічіно.
За його словами, відтепер до Канади не зможуть потрапити тисяча росіян, які опинились під санкціями. Серед них і президент Росії Володимир Путін та його найближчі соратники.
Як зауважив Мендічіно, йдеться про росіян, які вже перебувають у санкційному списку Канади, однак тепер, до всіх раніше введених санкцій, додали ще й заборону в’їзду.
Канадський міністр також наголосив, що його країна буде й надалі підтримувати Україну у важкий час.
Interdire l’entrée dans notre pays aux proches associés et aux principaux partisans du régime de Poutine, y compris les responsables de cette agression non provoquée, est l’un des nombreux moyens par lesquels nous tenons la Russie responsable. https://t.co/rjoasguwIE
— Marco Mendicino (@marcomendicino) May 18, 2022
- Нагадаємо, американська компанія McDonald’s продає бізнес у РФ, оскільки збирається повністю покинути країну. Мережа закладів фастфуду відкрилася в РФ в 1990 році.
- Також з російського ринку виходить підрозділ магазинів спортивних товарів Reebok. Бренд американської компанії Authentic Brands Group (ABG) продав магазини.
- Раніше повідомлялось, що Європейський Союз залишить пункт щодо ембарго на російську нафту у шостому санкційному пакеті, навіть попри небажання деяких країн-членів ЄС відмовлятись від “чорного золота” з РФ.