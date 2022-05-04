Уряд Австралії ввів фінансові санкції та заборони на 110 осіб у відповідь на агресію РФ проти України, до складу яких входять російські депутати та 34 ватажки так званих "ЛНР" та "ДНР".

Про це повідомляє пресслужба міністерства закордонних справ Австралії.

“Ці особи порушили суверенітет та територіальну цілісність України, утверджуючи державну владу над територіями України без дозволу уряду. “Донецька Народна Республіка” та “Луганська Народна Республіка” не мають статусу “держави” за міжнародним правом”, — йдеться у повідомленні.

Також у списку наявні 76 депутатів Держдуми, які проголосували за рішення із закликом до президента РФ Володимира Путіна визнати так звані “ДНР” та “ЛНР” незалежними державами.

Ще один депутат Думи, Олег Матвєйчев, потрапив до списку за поширення дезінформації та пропаганди. Бувши рупором президента Путіна, він нечесно виступав за виплату репарацій за шкоду, заподіяну санкціями Заходу та самою війною.

Загадом Австралія запровадить санкції проти 812 фізичних та 47 юридичних осіб у відповідь на російську агресію.