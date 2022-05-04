Про це повідомляє пресслужба міністерства закордонних справ Австралії.
“Ці особи порушили суверенітет та територіальну цілісність України, утверджуючи державну владу над територіями України без дозволу уряду. “Донецька Народна Республіка” та “Луганська Народна Республіка” не мають статусу “держави” за міжнародним правом”, — йдеться у повідомленні.
Також у списку наявні 76 депутатів Держдуми, які проголосували за рішення із закликом до президента РФ Володимира Путіна визнати так звані “ДНР” та “ЛНР” незалежними державами.
Ще один депутат Думи, Олег Матвєйчев, потрапив до списку за поширення дезінформації та пропаганди. Бувши рупором президента Путіна, він нечесно виступав за виплату репарацій за шкоду, заподіяну санкціями Заходу та самою війною.
Загадом Австралія запровадить санкції проти 812 фізичних та 47 юридичних осіб у відповідь на російську агресію.
“Австралія підтверджує нашу непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, а також народу України”, — зазначила міністерка закордонних справ Австралії Маріс Пейн.
- Раніше Австралія запровадила санкції та заборонила в’їзд для 144 російських сенаторів, двом дочкам президента Володимира Путіна та доньці міністра закордонних справ Сергія Лаврова.
- Зокрема уряд Австралії ввів цілеспрямовані фінансові санкції проти 14 російських державних підприємств, які мають стратегічне та економічне значення для Росії.
- Також Австралія готує для України нову партію військової допомоги для протистояння російській агресії. Серед заявленого — бронетехніка місцевого виробництва.
- Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський звернувся до парламенту Австралії з закликом притягнути Росію до відповідальності. Український лідер подякував країні за значний обсяг допомоги та запропонував нові шляхи її надання.