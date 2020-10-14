Австралійські пожежники випустили традиційний календар, який в цьому році присвячено диким тваринам на континенті.

Про це повідомляє Boredpanda.

Творці цього календаря зазначили, що в результаті австралійських пожеж, за різними оцінками, загинуло до мільярда тварин.

Також вони звернули увагу на те, що деякі види тварин не зможуть більше повернутися в своє природне місце існування, бо вогонь знищив її повністю.

Цікаво, що в цьому році пожежні випустили шість версій календаря на 2021 рік.

Календар створюють з 1993 року для підтримки Фонду дитячих лікарень, що збирає кошти на лікування дитячих опіків. Фонд зібрав понад $3,2 млн для різних благодійних організацій.