В Австралії після масштабних пожеж народилася перша коала

Про це пише CNN.
“У нас є спеціальне оголошення… Наша найперша коала в сезоні вискочила з сумки матері, щоб привітатися!” – зазначили представники парку.
Малятку дали ім’я – Еш, а представники парку називають її “знаком надії на майбутнє дикої природи Австралії”.
Зазначається, що з понеділка, 1 червня, парк знову буде відкритий після заходів по блокуванню розповсюдження коронавірусу в Австралії.
- Раніше супутник Himawari-8, який зараз знаходиться на орбіті в районі Австралії, передав знімки лісових пожеж на материку.
- Екологи побоюються, що в австралійських лісових пожежах загинуло більше 480 мільйонів тварин.
- В Австралії для пожежних служб в Новому Південному Уельсі за 48 годин зібрали понад 20 мільйонів австралійських доларів (13 мільйонів доларів США).