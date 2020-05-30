В Австралії після масштабних пожеж народилася перша коала

В Австралійському парку рептилій після масштабних пожеж народилася перша коала.

Про це пише CNN.

“У нас є спеціальне оголошення… Наша найперша коала в сезоні вискочила з сумки матері, щоб привітатися!” – зазначили представники парку.

Малятку дали ім’я – Еш, а представники парку називають її “знаком надії на майбутнє дикої природи Австралії”.

Зазначається, що з понеділка, 1 червня, парк знову буде відкритий після заходів по блокуванню розповсюдження коронавірусу в Австралії.