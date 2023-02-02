Про це повідомило міністерство закордонних справ Австрії.

“Федеральне міністерство з європейських та міжнародних справ Республіки Австрія оголошує про своє рішення скасувати дипломатичний статус чотирьох російських дипломатів у Відні”, — йдеться у заяві.

Двоє працівників дипломатичної установи РФ “займалися діями, несумісними з їхнім дипломатичним статусом”. Через це відповідно до статті 9 Віденської конвенції були оголошені персонами нон грата.

Ще вислали двох дипломатів з постійного представництва Росії при ООН.

“Чотири російські дипломати мають залишити територію Республіки Австрія не пізніше, ніж за тиждень, тобто до кінця 8 лютого 2023 року”, — зазначається у повідомленні.