Про це повідомило міністерство закордонних справ Австрії.
“Федеральне міністерство з європейських та міжнародних справ Республіки Австрія оголошує про своє рішення скасувати дипломатичний статус чотирьох російських дипломатів у Відні”, — йдеться у заяві.
Двоє працівників дипломатичної установи РФ “займалися діями, несумісними з їхнім дипломатичним статусом”. Через це відповідно до статті 9 Віденської конвенції були оголошені персонами нон грата.
Ще вислали двох дипломатів з постійного представництва Росії при ООН.
“Чотири російські дипломати мають залишити територію Республіки Австрія не пізніше, ніж за тиждень, тобто до кінця 8 лютого 2023 року”, — зазначається у повідомленні.
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