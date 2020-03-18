Гірськолижний курорт Ішгль, що на кордоні Австрії та Швейцарії, став одним із центрів поширення коронавірусу COVID-19 в Європі.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Курорт Ішгль (федеральна земля Тіроль) — одне з найпопулярніших місць відпочинку в Альпах. Саме це в результаті зробило його великим осередком поширення COVID-19 в Європі.

Про перші випадки зараження, пов’язані з відвідуванням курорту, стало відомо на початку березня. 29 лютого через Мюнхена в Рейк’явік прилетів рейс ісландської авіакомпанії Icelandair, на борту якого перебував ісландець, у якого за день виявили COVID-19.

Під час подальших перевірок у інших пасажирів рейсу також був виявлений коронавірус. Також виявилися заражені кількох членів групи з 14 гірськолижних туристів, що побували на курорті. У зв’язку з цим 4 березня влада Ісландії включила тирольский курорт в список зон ризику — він опинився в одному ряду з китайським Уханем та Іраном.

За кілька днів в Норвегії 7 березня також вирішили запросити туристичну групу, що побувала в Ішгль, для проведення тесту. Кілька тестів виявилися позитивними. Незабаром в країні оголосили, що з 1198 інфікованих на той момент жителів країни, 491 заразилися в Австрії, в більшості своїй — на курортах долини Пазнаун, до яких відноситься й Ішгль.

При цьому в Німеччині дотримувалися точки зору, що пов’язувати спалах з курортом не варто. Місцеві медики припускали, що зараження там малоймовірно. Однак уже на 17 березня одному тільки Гамбурзі було зафіксовано понад 80 випадків зараження COVID-19, пов’язаних саме з гірськолижним курортом Ішгль.

Тільки 13 березня, після того, як федеральна влада Австрії прийняли рішення про введення карантину в Тіролі, Німеччина також визнала курорт зоною ризику. До цього моменту з приблизно 360 зареєстрованих в Австрії випадків зараження коронавірусом понад 100 припадають саме на цю федеральну землю, перш за все-на долину Пазнаун та на курорт Санкт-Антон-ам-Арльберг.

На самому ж курорті офіційно перший випадок зараження був виявлений 7 березня. Тест виявився позитивним у 36-річного німця, бармена в популярному на курорті барі Kitzloch. Два дні потому під час подальших перевірок з’ясувалося, що інфіковані ще 15 осіб, які контактували з ним.

Також стало відомо, що на COVID-19 був хворий бармен іншого популярного на тірольському гірськолижному курорті — Зельдені. 80 співробітників готелю, в якому він працював, відправлені в карантин. Тим часом відпочивальники, які відвідували цей заклад, розїхалися по Європі.

З 9 березня Kitzloch, а також ряд інших, закриті, але відвідувачів на курорті не убуває. У зв’язку з цим на адресу місцевої влади летять звинувачення в тому, що вони не закривають курорти в інтересах місцевого бізнесу.

Влада ж заперечує і вказує, що рішення достроково припинити сезон, офіційне завершення якого спочатку було заплановано на 2 травня, запобігло приїзду в Тіроль близько 150 тисяч нових гостей.