Про це повідомляє прес-служба відомства.

У вівторок, 7 січня, в Луганській і Донецькій областях за нічний час доби випало до 15 см снігу. У Запорізькій області туман, на решті території без опадів.

“Покриття на дорогах державного значення в більшості областей сухе, в Донецькій, Луганській, Запорізькій, Івано-Франківській областях місцями засніжене. На перевальних ділянках доріг без опадів. Температура повітря -5 -14 градусів. Стан покриття перевалів сухе, на Вишківському і Торунському місцями засніжене”, – йдеться в повідомленні.

“Укравтодор” інформує, що виконуються роботи по очищенню проїжджої частини доріг від снігу та обробка протиожеледними матеріалами.

“Проїзд усіма ділянками доріг державного значення забезпечений, заторів в русі не зафіксовано. Для оперативного забезпечення проїзду по дорогах державного значення дорожніми організаціями задіяно в роботі 219 одиниць техніки і 340 робочих. За добу на “гарячу лінію” ” Укравтодору” звернень від водіїв по зимовому утримання доріг не надходило”, – повідомляє прес-служба.