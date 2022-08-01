Адміністрація президента США Джо Байдена готова оперативно вести переговори щодо нової системи контролю над ядерним озброєнням та укласти новий договір, замість нинішнього про стратегічні наступальні озброєння (СНО-3), дія якого завершується у 2026 році.

Про це йдеться у заяві президента США напередодні десятої оглядової конференції Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), опублікованій на сайті Білого дому.

Водночас він наголосив, що для переговорів потрібен добросовісний партнер, а жорстока та неспровокована агресія РФ в Україні порушила мир у Європі та є нападом на “фундаментальні принципи міжнародного порядку”.

Байден наголосив, що РФ має продемонструвати готовність відновити роботу з контролю над ядерними озброєннями спільно зі Сполученими Штатами. Китай також несе відповідальність як ядерна держава ДНЯЗ і постійний член Ради Безпеки ООН за участь у переговорах, як ядерна держава в рамках Договору про нерозповсюдження ядерної зброї та член групи п’яти постійних членів Радбезу ООН.

На переконання Байдена, це зменшить ризики прорахунків та допоможе знайти відповіді на дестабілізуючу військову динаміку.

Договір СНО-3 укладений у 2010 році між США і РФ в Празі. Він передбачає заходи щодо скорочення стратегічних наступальних озброєнь між двома країнами до лютого 2026 року. Зокрема, документ містить вимоги щодо скорочення вдвічі кількості установок стратегічних ядерних ракет, а також введення певних правил взаємних перевірок процесу скорочення озброєнь.