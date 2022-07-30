За даними ЗМІ, поки Конгрес США та Україна закликають Білий дім визнати Росію державою-спонсором тероризму, державний секретар США Ентоні Блінкен, який, власне, і має право визнавати держав-спонсорів тероризму, остерігається робити такий крок щодо Російської Федерації.

Про це повідомляє американське видання The New York Times.

Сенат США, спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі, президент України Володимир Зеленський та український парламент одностайно підтримують визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Однак держсекретар США Ентоні Блінкен немає впевненості щодо цього питання.

Тиск на Блінкена, аби він визнав РФ державою-спонсором тероризму триває вже декілька тижнів. Та попри все, Блінкен “гальмує” цей крок, який може призвести до запровадження санкцій проти союзників США, які ведуть бізнес з РФ. Також це може призвести до повного знищення дипломатії між Вашингтоном та Москвою.

На тлі обурення повномасштабною війною Росії проти України Сенат США цього тижня одноголосно схвалив необов’язкову резолюцію, яка закликає Блінкена визнати Росію спонсором тероризму після атак РФ в Україні, Чечні, Грузії та Сирії, які призвели до “смертей незліченної кількості невинних чоловіків, жінок і дітей”.

“Для мене Путін зараз сидить на вершині державного терористичного апарату. Санкції, які вже введені проти Росії, виявились ефективними, але нам потрібно зробити більше”, – заявив сенатор Ліндсі Грем, представник Республіканської партії від Південної Кароліни та один з авторів резолюції.

Проте коли наступного дня після прийняття резолюції Ентоні Блінкена запитали про можливе визнання Росії спонсором тероризму, він відповів дуже стримано.

Держсекретар США лише наголосив, що будь-яке рішення повинно ґрунтуватись на правових визначеннях та додав, що це питання суперечливе, адже РФ вже перебуває під низкою санкцій.

“Витрати, які ми та інші країни поклали на Росію, абсолютно відповідають наслідкам, які випливуть із визначення держави-спонсора тероризму. Отже, практичні наслідки того, що ми робимо, однакові”, – сказав він.

Проте визнати РФ спонсором тероризму можна і без прямої участі Ентоні Блінкена. 28 липня група демократів палати представників США подала постанову, якою можна визнати Росію державою-спонсором тероризму. Для цього потрібно, щоб Конгрес США ухвалив цю постанову та підписав її як закон. У такому випадку, участь держсекретаря США у визнанні РФ спонсором тероризму буде непотрібною.

Якщо Держдеп США визнає Росію спонсором тероризму – це призведе до посилення санкцій проти РФ та покарання країн, які співпрацюють з Москвою.

Більш того, це визнання також скасує так звані “правові бар’єри”, які зараз заважають цивільним особам подавати до суду позов проти іноземних урядів щодо відшкодування збитків. Тобто, це дозволить сім’ям американських добровольців, які загинули чи отримали поранення у російсько-українській війні, вимагати компенсацію у Росії.

Водночас це може назавжди розірвати і без цього обмежені дипломатичні зв’язки між США та РФ, які, за словами Блінкена, важливо зберегти.

Свідченням слів Блінкена стала його телефонна розмова з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим – перша, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Розбіжності між адміністрацією Байдена та Конгресом щодо визнання РФ спонсором тероризму тривають з початку повномасштабної війни в Україні, коли з’явилися перші докази звірств російських військових проти українців.

Коли лідери Конгресу, зокрема й Ненсі Пелосі, звинуватили російських військових у вчиненні воєнних злочинів, Блінкен був обережнішим у своїх висловах, посилаючись на правові критерії та потребу в доказах і розслідуванні. Проте 16 березня президент США Джо Байден змінив цю позицію, назвавши Путіна “воєнним злочинцем”.

Заява Байдена розлютила Кремль, однак не мала жодних політичних наслідків для Білого дому. Проте після можливого визнання РФ спонсором тероризму все може змінитись.

Високопосадовець США на умовах анонімності висловив стурбованість тим, що такий захід обмежить можливості адміністрації Байдена скасувати окремі санкції проти Росії. Він не уточнив про що саме йдеться, але Сполучені Штати, наприклад, подбали про те, щоб російський експорт продовольства не постраждав від торгових санкцій.