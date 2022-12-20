Згідно з інформацією журналістів, цього тижня президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні. Офіційної інформації з приводу цього поки що немає.

Про це інформує CNN.

Якщо інформація підтвердиться, це буде першим закордонним візитом президента України з початку широкомасштабного наступу РФ 24 лютого 2022 року. З точки зору міркувань безпеки, така поїздка вважається досить ризикованою.

Повідомляється, що 21 грудня президенти двох країн планують зустрітися в Білому домі. Неоголошений візит збігається з наміром адміністрації Байдена направити для України новий пакет оборонної допомоги, який включатиме системи ППО Patriot.

Білий дім відмовився коментувати потенційний візит або інформацію про новий пакет безпекової допомоги для України. Ані Офіс президента України, ані речник Зеленського також не повідомляли про можливий візит глави держави до Сполучених Штатів.