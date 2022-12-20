Про це інформує CNN.
Якщо інформація підтвердиться, це буде першим закордонним візитом президента України з початку широкомасштабного наступу РФ 24 лютого 2022 року. З точки зору міркувань безпеки, така поїздка вважається досить ризикованою.
Повідомляється, що 21 грудня президенти двох країн планують зустрітися в Білому домі. Неоголошений візит збігається з наміром адміністрації Байдена направити для України новий пакет оборонної допомоги, який включатиме системи ППО Patriot.
Білий дім відмовився коментувати потенційний візит або інформацію про новий пакет безпекової допомоги для України. Ані Офіс президента України, ані речник Зеленського також не повідомляли про можливий візит глави держави до Сполучених Штатів.
- Сьогодні президент України Володимир Зеленський приїхав до найгарячішої точки фронту — Бахмута. На 300-й день повномасштабного вторгнення Росії до України глава держави побував на передових позиціях.
- США надішлють Україні комплекти високоточних бомб, які перетворюватимуть наявні некеровані боєприпаси на високоточні “розумні” бомби, відомі як Joint Direct Attack Munitions (JDAM), а також системи ППО Patriot.