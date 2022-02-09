Байден описав Путіна як “хлопця з ядерною зброєю і без друзів”, кажуть джерела, які чули ці слова.

Він нібито називав поведінку прем’єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона “запальною”. А про канцлера Німеччини Олафа Шольца президент США заявив, що той не є Ангелою Меркель.

Щодо президента Франції Еммануеля Макрона Байден говорив, що він нібито хоче бути схожим на Шарля де Голля (першого президента і символ французького Опору в роки Другої світової війни – ред).

Співрозмовники телеканалу зазначили, що поведінку прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона глава Білого дому назвав “шумною”.

Представник Ради нацбезпеки США Емілі Хорн спростувала ці твердження, заявивши, що ці “анонімні чутки аж ніяк не відображають того, що президент говорить чи думає про своїх колег, яких він поважає та цінує”.