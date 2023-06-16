Байден підтримав спрощений вступ України до НАТО після закінчення війни – Axios

За інформацією ЗМІ, президент США Джо Байден підтримує ідею спрощеного вступу України до НАТО - тобто, без ПДЧ - після звершення російсько-української війни.

Джерело: Axios з посиланням на два джерела, знайомі з ситуацією

Надання Україні членства у НАТО зараз, коли триває війна, фактично означало б приєднання Альянсу до боротьби з російською агресією.

Водночас президент України Володимир Зеленський стверджує, що Україна довела свою цінність для НАТО і має отримати конкретний шлях до членства.

Повідомляється, що Байден і канцлер Німеччини Олаф Шольц були серед тих, хто не бажав вийти за межі зобов’язань, взятих у 2008 році, щодо того, що Україна одного дня стане членом Північноатлантичного Альянсу.

Однак кілька союзників по НАТО у Східній Європі підтримали заклик Зеленського та натиснули на Байдена, щоб він погодився продемонструвати, що Україна приєднається до Альянсу раніше.

Цього тижня у Білому домі генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висунув пропозицію, згідно з якою Альянс заявив би, що Україна досягла прогресу на шляху до членства, і їй не потрібно буде завершувати покроковий процес ПДЧ, який пройшли раніше інші члени Східної Європи.

ПДЧ щодо членства у НАТО визначає конкретні критерії та реформи і може тривати роки чи навіть десятиліття.

За словами одного з джерел, Байден шукав “золоте” рішення, яке могло б об’єднати НАТО, і підтримав цю ідею. Поки неясно, чи таке формулювання задовольнить Зеленського та інших 30 членів НАТО.

Водночас США, Франція, Німеччина та Велика Британія також обговорюють те, що дехто називає “ізраїльським варіантом” — обіцяючи озброїти та підтримувати Україну на довгострокову перспективу, не зобов’язуючись її захищати.