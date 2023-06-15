Адміністрація США Джо Байдена намагається переконати союзників по НАТО, аби Україну прийняли до Альянсу. Американський лідер разом з командою перебувають в розпалі переговорів щодо термінів.

Джерело: CNN.

У Вільнюсі під час липневого саміту НАТО країни-члени обговорять питання членства України. Іншим питанням стане переобрання нового генерального секретаря НАТО замість Єнса Столтенберга, який займає посаду з жовтня 2014 року.

Під час минулих самітів лідери готували спільну декларацію, в якій викладали спільні погляди.