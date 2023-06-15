Джерело: CNN.
У Вільнюсі під час липневого саміту НАТО країни-члени обговорять питання членства України. Іншим питанням стане переобрання нового генерального секретаря НАТО замість Єнса Столтенберга, який займає посаду з жовтня 2014 року.
Під час минулих самітів лідери готували спільну декларацію, в якій викладали спільні погляди.
За більш конкретний шлях приєднання нашої країни до НАТО після завершення війни виступають у Східній Європі, оскільки розташовані ближче до України та Росії. Водночас у Західній та Південній Європі схиляються до думки, що прискорена інтеграція України може бути занадто провокаційною та ризикованою, навіть за умови припинення бойових дій.
У Білому домі ж схиляються до позиції, аби Україна таки стала членом НАТО.
Результати саміту, зокрема, залежатимуть від присутності президента України Володимира Зеленського на ньому. В інтерв’ю Wall Street Journal він казав, що “якщо нас не визнають та не дадуть сигналу у Вільнюсі, я вважаю, що Україні немає сенсу бути на цьому саміті”.
- Міністр оборони Ллойд Остін відвідає Європу для участі в Контактній групі з питань оборони України та засіданнях міністрів оборони НАТО.
- Країни НАТО не готові погодити дату вступу України під час війни з Росією. Водночас держави-члени Альянсу мають надати сильний сигнал про продовження підтримки України під час липневого саміту у Вільнюсі.