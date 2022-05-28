Сьогодні президент США Джо Байден затвердив скасування мита на імпорт сталі з України строком на один рік.

Про це повідомляє пресслужба “Білого дому”.

Слід зазначити, що йдеться про мито у 25% на українську сталь, яке запровадили 2018 року за адміністрації колишнього президента Дональда Трампа.

Згідно з опублікованими даними, США та Україна встановили тісні відносини у сфері безпеки, адже українська сталеливарна промисловість постраждала від російського повномасштабного вторгнення. У такий спосіб, обидві держави зацікавлені у збереженні галузі.