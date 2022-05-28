Про це повідомляє пресслужба “Білого дому”.
Слід зазначити, що йдеться про мито у 25% на українську сталь, яке запровадили 2018 року за адміністрації колишнього президента Дональда Трампа.
Згідно з опублікованими даними, США та Україна встановили тісні відносини у сфері безпеки, адже українська сталеливарна промисловість постраждала від російського повномасштабного вторгнення. У такий спосіб, обидві держави зацікавлені у збереженні галузі.
“У світлі дискусій з питань безпеки й значного порушення здатності України виробляти сталь я дійшов висновку, що чинна ситуація в Україні є особливим випадком. Я ухвалив рішення тимчасово зупинити дію тарифів на імпорт сталевих виробів і похідних сталевих виробів з України терміном на 1 рік”, – наголосив Байден.
- Також Рада ЄС ухвалила постанову, яка дозволяє тимчасову лібералізацію торгівлі та інші торгові поступки щодо українських товарів.
- Водночас уряд Сполученого Королівства вирішив скасувати всі мита на товари, які ввозять до Великої Британії з України.