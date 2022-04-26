Уряд Сполученого Королівства ухвалив рішення щодо скасування всі мита на товари, які ввозять до Великої Британії з України.

Про це повідомили у пресслужбі уряду Великої Британії.

На думку британських урядовців, скасування мита допоможе українській економіці під час війни.

Тому тарифи на всі товари, які ввозять до Великої Британії з України, “будуть знижені до нуля”, наголосили у британському уряді.

“Всі квоти будуть зняті відповідно до угоди про вільну торгівлю, що забезпечить економічну підтримку України у важкий час”, – зауважили в уряді Великої Британії.

Зокрема мито зняли з основних українських товарів, таких як ячмінь, мед, консервація, птиця.

Водночас британський уряд оголосив про заборону на експорт продуктів та технологій, які б РФ могла використати у війні проти України. Зокрема йдеться про обладнання для перехоплення та моніторингу.