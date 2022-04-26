Про це повідомили у пресслужбі уряду Великої Британії.
На думку британських урядовців, скасування мита допоможе українській економіці під час війни.
Тому тарифи на всі товари, які ввозять до Великої Британії з України, “будуть знижені до нуля”, наголосили у британському уряді.
“Всі квоти будуть зняті відповідно до угоди про вільну торгівлю, що забезпечить економічну підтримку України у важкий час”, – зауважили в уряді Великої Британії.
Зокрема мито зняли з основних українських товарів, таких як ячмінь, мед, консервація, птиця.
Водночас британський уряд оголосив про заборону на експорт продуктів та технологій, які б РФ могла використати у війні проти України. Зокрема йдеться про обладнання для перехоплення та моніторингу.
- Нагадаємо, Велика Британія розширила санкції проти РФ та підвищила мита на торгівлю. Зокрема відтепер заборонено імпорт деревини та експорт низки товарів розкоші на російський ринок.
- Раніше уряд Великої Британії розширив санкційний список щодо фізичних та юридичних осіб з РФ ще на 26 позицій.