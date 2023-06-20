Джерело: Reuters

17 червня Байден назвав заяву Путіна про те, що Росія розмістила свою першу тактичну ядерну зброю в Білорусі, “абсолютно безвідповідальною”.

“Коли я був тут близько двох років тому і казав, що хвилююся про висихання річки Колорадо, усі дивилися на мене, як на божевільного”, — сказав Байден групі донорів у Каліфорнії 19 червня.

“Вони подивилися на мене так, як коли я сказав, що хвилююся щодо використання Путіним тактичної ядерної зброї. Це реально”, – додав президент США.

Минулого тижня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна почала отримувати російську тактичну ядерну зброю, яка, за його словами, була втричі потужнішою за атомні бомби, скинуті США на Хіросіму та Нагасакі в 1945 році.

Це перше розміщення Росією таких боєголовок – ядерної зброї меншої дальності, менш потужної, яку можна було б використовувати на полі бою – за межі Росії після розпаду Радянського Союзу.

Водночас Сполучені Штати заявили, що не мають наміру змінювати свою позицію щодо стратегічної ядерної зброї у відповідь на розгортання і не бачать жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю.

У травні Росія відкинула критику Байдена щодо її плану розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі, заявивши, що США десятиліттями розміщували таку ядерну зброю в Європі.

За російським розгортанням уважно стежать Сполучені Штати та їх союзники, а також Китай, який неодноразово застерігав від використання ядерної зброї у війні в Україні.