Про це повідомила речниця Білого дому Джен Псакі.

Вона зауважила, що саміт буде присвячено розширенню й посиленню спільних зусиль у боротьбі з коронавірусом. При цьому, буде враховано досвід попередніх зустрічей світових лідерів у різних форматах. Такий захід потрібен для розроблення спільного бачення щодо перемоги над коронавірусом COVID-19.

Учасників саміту проситимуть розглянути такі чотири аспекти:

рівний доступ до вакцин, аби зробити вакцинацію доступною для всього світу;

доступні тести та препарати для лікування коронавірусу;

створення спеціального механізму з фінансування безпеки охорони здоров’я та глобального лідерства у боротьбі з новими загрозами;

спільна світова відповідальність та підтримка країн у виконанні даних зобов’язань.