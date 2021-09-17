Про це повідомила речниця Білого дому Джен Псакі.
Вона зауважила, що саміт буде присвячено розширенню й посиленню спільних зусиль у боротьбі з коронавірусом. При цьому, буде враховано досвід попередніх зустрічей світових лідерів у різних форматах. Такий захід потрібен для розроблення спільного бачення щодо перемоги над коронавірусом COVID-19.
Учасників саміту проситимуть розглянути такі чотири аспекти:
- рівний доступ до вакцин, аби зробити вакцинацію доступною для всього світу;
- доступні тести та препарати для лікування коронавірусу;
- створення спеціального механізму з фінансування безпеки охорони здоров’я та глобального лідерства у боротьбі з новими загрозами;
- спільна світова відповідальність та підтримка країн у виконанні даних зобов’язань.
- На саміті “Великої сімки” лідери країн G7 обговорили версії щодо походження коронавірусу. Одна з них – виникнення вірусу в результаті витоку з лабораторії в Ухані.
- Раніше повідомлялося, що Всесвітня організація охорони здоров’я створює нову групу експертів, яка працюватиме над з’ясуванням походження коронавірусу — Міжнародну наукову консультативну групу з походження нових патогенів (SAGO).