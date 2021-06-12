На саміті "Великої сімки" лідери країн G7 обговорили версії щодо походження коронавірусу. Одна з них - виникнення вірусу в результаті витоку з лабораторії в Ухані.

Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, повідомляє CNN.

Гебрейесус сказав, що перша фаза розслідування щодо походження коронавірусу, яку проводили в Китаї, так і не завершена.

“Ми вважаємо, що всі гіпотези повинні бути відкритими, і нам потрібно перейти до другого етапу розслідування, аби дійсно дізнатися про походження (вірусу)”, – сказав очільник ВООЗ.

Наразі в ВООЗ розглядають чотири можливих способи виникнення коронавірусу. Одна з них – витік з лабораторії в Ухані.

“Нам потрібно працювати разом з китайською стороною, нам потрібна прозорість, аби зрозуміти та встановити походження цього вірусу”, – додав він.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден дав розвідці 90 днів на підготовку звіту щодо походження коронавірусу. Наразі у розвідників дві версії. Перша – коронавірус з’явився після витоку з лабораторії в Ухані. Друга – коронавірус людина отримала від тварини-носія.

Спільне дослідження походження COVID-19, проведене Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) і Китаєм, говорить про те, що коронавірус передався людині від летючих мишей через проміжну ланку. При цьому витік з лабораторії “вкрай малоймовірний”.