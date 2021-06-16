Президент США Джо Байден не запросив свого російського колегу Володимира Путіна в Білий дім.

Про це Путін розказав під час пресконференції за результатами двосторонньої зустрічі.

Путін вважає, що для офіційної зустрічі такого рівня мають бути “зрілі відносини”.

“Президент Байден поки не запрошував мене в гості… Я поки що також не зробив такої пропозиції. Мені здається, що для таких зустрічей мають бути зрілі відносини”, – сказав Путін.

Він додав, що у нього не було і не може бути ілюзій стосовно зустрічі та відносин між країнами.

Путін не вважає, що США – стабільна країна. За його словами, “стабільна” саме Росія, бо “адекватно реагує на всі виклики”.

Що стосується різних ситуацій в США, зокрема, стрілянини на вулицях, штурму Капітолія, руху “Життя чорних важливі”, Путін сказав, що РФ “співчуваює Америці та не хоче, аби така ж ситуація повторилася в Росії”.