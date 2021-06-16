Про це Путін розказав під час пресконференції за результатами двосторонньої зустрічі.
Путін вважає, що для офіційної зустрічі такого рівня мають бути “зрілі відносини”.
“Президент Байден поки не запрошував мене в гості… Я поки що також не зробив такої пропозиції. Мені здається, що для таких зустрічей мають бути зрілі відносини”, – сказав Путін.
Він додав, що у нього не було і не може бути ілюзій стосовно зустрічі та відносин між країнами.
Путін не вважає, що США – стабільна країна. За його словами, “стабільна” саме Росія, бо “адекватно реагує на всі виклики”.
Що стосується різних ситуацій в США, зокрема, стрілянини на вулицях, штурму Капітолія, руху “Життя чорних важливі”, Путін сказав, що РФ “співчуваює Америці та не хоче, аби така ж ситуація повторилася в Росії”.
- Як сповіщалося 7 червня відбулася друга розмова між президентами України та США Володимиром Зеленським та Джо Байденом. Сповіщалося, що українського лідера було запрошено до Вашингтону в липні.
- Сповіщаючи про результати телефонної розмови, Україна заявила, що Байден підтримав план членства в НАТО. Згодом цю заяву виправили.