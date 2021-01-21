Про це  повідомив президент США Джо Байден на брифінгу.

Він зазначив, що обмеження пов’язані з пандемією коронавірусу.

“У світлі виявлення нових штамів вірусу, про які ми дізнаємося, ми вводимо нові заходи для тих, хто прилітає до Сполучених  Штатів  з інших країн. На додаток до носіння маски кожен, хто летить до  США з інших країн, повинен  тестуватися  на коронавірус перед польотом, а також піти на карантин після прибуття до Америки “, – пояснив Байден.

США посідають перше місце у світі за розповсюдженням вірусу: заразилися 24,5 млн, померли 408 тисяч осіб.

Нагадаємо, 46-й президент США Джо Байден підписав перші укази. Один з перших указів стосувався маскового режиму. Байден зобов’язав носити маски на всіх об’єктах федеральної власності.