Про це повідомив президент США Джо Байден на брифінгу.

Він зазначив, що обмеження пов’язані з пандемією коронавірусу.

“У світлі виявлення нових штамів вірусу, про які ми дізнаємося, ми вводимо нові заходи для тих, хто прилітає до Сполучених Штатів з інших країн. На додаток до носіння маски кожен, хто летить до США з інших країн, повинен тестуватися на коронавірус перед польотом, а також піти на карантин після прибуття до Америки “, – пояснив Байден.

Tune in as President Biden provides an update on the Administration’s COVID-19 response. https://t.co/xFHzMcVRti

— The White House (@WhiteHouse) January 21, 2021