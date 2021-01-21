Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Як повідомлялося раніше, 20 січня відбулася інавгурація президента США Джо Байдена. Після інавгурації він виступив з промовою, під час якої зробив акценти на тому, що в планах — завзята боротьба з пандемією та відновлення співпраці з іншими країнами.
Ввечері 20 січня Джо Байден вперше потрапив до Овального кабінету в Білому домі, де ознайомився з листом від свого попередника Дональда Трампа, а також підписав свої перші укази, зміст котрих продовжує тематику виступу.
Під час розмови з журналістами Байден наголосив, що “враховуючи становище нації, не можна гаяти час даремно, необхідно негайно братися до роботи”.
Один з перших указів стосувався маскового режиму. Байден зобов’язав носити маски на всіх об’єктах федеральної власності.
В другому йдеться про гарантування расової рівності американців.
Останній присвячений приєднанню до Паризької кліматичної угоди. Примітно, що саме вихід з неї Трамп зарахував до своїх перемог у прощальній промові.
Він назвав ці укази “відправними точками” для виконання його передвиборчих обіцянок.
“Я думаю, що деякі речі, які ми збираємося зробити, будуть сміливими і життєво важливими, і у нас немає часу іншого часу, аби починати, крім як сьогодні. Попереду довгий шлях. Це всього лише виконавчі дії. Але нам знадобиться законодавство для багатьох з них, яке ми збираємося розробити”, — сказав президент.