46-й президент США Джо Байден підписав перші укази. Вони спрямовані на виконання його передвиборчих обіцянок та суперечать позиції його попередника.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Як повідомлялося раніше, 20 січня відбулася інавгурація президента США Джо Байдена. Після інавгурації він виступив з промовою, під час якої зробив акценти на тому, що в планах — завзята боротьба з пандемією та відновлення співпраці з іншими країнами.

Ввечері 20 січня Джо Байден вперше потрапив до Овального кабінету в Білому домі, де ознайомився з листом від свого попередника Дональда Трампа, а також підписав свої перші укази, зміст котрих продовжує тематику виступу.

Під час розмови з журналістами Байден наголосив, що “враховуючи становище нації, не можна гаяти час даремно, необхідно негайно братися до роботи”.

Один з перших указів стосувався маскового режиму. Байден зобов’язав носити маски на всіх об’єктах федеральної власності.

В другому йдеться про гарантування расової рівності американців.

Останній присвячений приєднанню до Паризької кліматичної угоди. Примітно, що саме вихід з неї Трамп зарахував до своїх перемог у прощальній промові.

Він назвав ці укази “відправними точками” для виконання його передвиборчих обіцянок.