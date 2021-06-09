Президент США Джо Байден полетів до Європи, де проведе тиждень. Перед посадкою в літак він озвучив мету поїздки.

Про це повідомили на сайті Білого дому.

Це перша закордонна поїздка Байдена з того часу, як наприкінці січня він став президентом США. В рамках “європейського туру” він буде учасником самітів “Великої сімки”, НАТО, “США-ЄС”, а також зустрінеться з кількома європейськими лідерами. Зокрема, з лідером Туреччини Реджепом Ердоганом та російським президентом Володимиром Путіним.

Перед тим як зайти в літак, Байден сказав представникам ЗМІ, що мета його поїздки – “дати зрозуміти Путіну та Китаю, що Європа та Сполучені Штати, як і раніше, близькі, а “Велика сімка” буде діяти”.

Також він додав, що не може прогнозувати, про що вдасться домовитися з європейськими лідерами та з Путіним зокрема.

Вже на борту прессекретарка Джен Псакі додала, що зустріч Байдена та Путіна – це “не про партнерство чи дружні стосунки, а про американські інтереси”.

Напередодні, під час брифінгу, вона казала про те, що тур Європою надзвичайно важливий для Байдена.

“Він готувався до цього 50 років. Він був на світовій арені. Він знайомий з багатьма з цих (європейських) лідерів протягом десятиріч, в тому числі з Путіним та іншими політиками, з якими він зустрінеться під час самітів НАТО та “Великої сімки”. Для нього важливо зустрітися з ними особисто. В дипломатії немає нічого важливішого особистої взаємодії”, – казала Псакі.

Графік зустрічей Байдена в Європі

10 червня Байден зустрінеться з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Наступного дня вони братимуть участь у саміті країн “Великої сімки” G7 в Корнуоллі. В рамках саміту Байден проведе кілька двосторонніх зустрічей з рядом європейських лідерів.

На 13 червня запланована зустріч Байдена з королевою Єлизаветою II у Віндзорському замку.

14 червня Байден прибуде до Брюсселя (Бельгія), де братиме участь у саміті НАТО. В рамках саміту запланована зустріч Байдена з турецьким лідером Реджепом Ердоганом.

Окрім цього, в Брюсселі відбудеться саміт США – ЄС (15 червня). Цього ж дня заплановані зустрічі Байдена з королем Бельгії Філіпом та прем’єр-міністром країни Александром де Кро.

Після цього, 16 червня, Байден полетить до Женеви (Швейцарія), де зустрінеться з російським президентом Володимиром Путіним. Цього ж дня запланована зустріч із лідером Швейцарії Гаєм Пармеліном і міністром закордонних справ країни Ігнаціо Кассісом.