Президент США Джо Байден підписав інфраструктурний інвестиційний план на суму 1,2 трильйона доларів. Це історичний пакет фінансування будівництва та ремонту інфраструктурних об'єктів у країні протягом кількох років.

Про це повідомляє ВВС.

У понеділок, 15 листопада, на галявині перед Білим домом Байден проголосив:

“Моє послання американському народу таке: Америка знову просувається вперед, і ваше життя зміниться на краще”.

Інфраструктурний план не лише сприятиме створенню додаткових робочих місць по всій країні, а й надасть можливість поліпшити інфраструктуру після пандемії коронавірусу.

Куди підуть гроші

Законопроєктом передбачається 550 мільярдів доларів федеральних інвестицій в інфраструктуру Америки протягом п’яти років. Це гроші на дороги, мости, громадський транспорт, залізничне сполучення, аеропорти, порти тощо. 65 мільярдів – на покращення національної широкополосної інфраструктури та інвестицій для покращення електромереж та систем водопостачання (десятки мільярдів доларів). Ще 7,5 мільярдів доларів планують витратити на створення загальнонаціональної мережі зарядних станцій для електромобілів.

В інфраструктурному плані майже половина коштів – це витрати на щорічну “підтримку класичної інфраструктури”. Нові вливання, 550 мільярдів доларів, спрямують на:

$110 млрд — будівництво мостів та доріг

$73 млрд — транспортування “зеленої” енергії

$66 млрд — оновлення залізничної мережі

$65 млрд — забезпечення населення високошвидкісним Інтернетом.

$55 млрд — система питної води

$50 млрд — захист від кібератак, засух та повені

$47 млрд — забезпечення кібербезпеки та боротьби з кліматичними змінами

$42 млрд — розвиток морських портів та аеропортів

$39 млрд — модернізація громадського транспорту

$21 млрд — на рекультивацію шахт та свердловин

$14 млрд — введення EV транспорту

$11 млрд — програми з транспортної безпеки на дорогах

$7,5 млрд — на створення загальнонаціональної мережі станцій для електромобілів

$1 млрд — реконструкція парків та іншої інфраструктури

Який вигляд мав розподіл фінансів за першим проєктом Байдена та яким став після досягнення двопартійних домовленостей в Сенаті – можна побачити тут.

Кому вигідне ухвалення інфраструктурного плану

Від федеральних інвестицій в економіку США виграють передусім будівельні компанії та постачальники будівельних матеріалів. Вірогідно, що у виграші будуть такі компанії, як Honeywell (HON), Caterpillar (CAT), Jacobs Engineering Group (J), Vulcan Materials (VMC) та Martin Marietta (MLM).

У сфері альтернативної енергетики зиск отримають компанії Tesla (TSLA), First Solar (FSLR), SolarEdge (SEDG), Enersys (ENS).

За гроші, які спрямують на очищення та оновлення систем питної води, боротиметься компанія American Water Works Company (AWK).

Компанії Verizon (VZ) та AT&T (T) зможуть добре заробити, якщо запропонують цікаві проєкти щодо забезпечення населення високошвидкісним Інтернетом.

Звідки братимуть гроші та чи будуть підвищувати податки

Президент США Джо Байден прагне підвищити рівень соціальних послуг для населення, які можна буде отримати безплатно, а для цього потрібні додаткові кошти. Аби знайти їх – він пропонує підвищити податки для найбагатших – власників мільярдних статків.

До цього повідомлялося, що аби знайти гроші для реалізації інфраструктурного плану, адміністрації Байдена доведеться йти на непопулярний крок – підвищити податки. Підвищення відбуватиметься в кілька етапів. Один з них – програма Build Back Better. Американцям доведеться сплачувати податок на прибуток у розмірі 39,6% замість 37%. Також планується підвищити податки на приріст капіталу – тобто на дохід від продажу активів. Це стосуватиметься тих, хто заробляє більше мільйона доларів. Вони платитимуть 39,6% від доходу замість 20%. Також Байден скасовує зниження податків для багатих спадкоємців, які продають активи.

Важливо, що американські сім’ї, сукупний дохід яких менш як 400 тисяч доларів на рік – не відчують підвищення податків.

Підвищення податків стосуватиметься, перш за все, найбагатших людей країни, серед яких засновник Amazon Джефф Безос і генеральний директор Tesla Ілон Маск. Останній вже встиг заявити, що категорично проти пропозиції щодо підвищення податків.

Ймовірно, підвищення податків стосується приблизно 700 американців, річний дохід котрих понад 100 мільйонів доларів, а в активах понад 1 мільярд доларів протягом не менше, як трьох років. Враховуючи, що населення США – 328 мільйонів осіб, підвищення податків стосується тільки 0,001% населення.

За інформацією Федеральної резервної системи, 1% найбагатших домогосподарств у США володіють більш ніж половиною всіх акцій, що торгуються на ринку.

Один із можливих варіантів ініціативи – зробити два види податків. Перший – зобов’язані платити всі американці (в залежності від рівня заробітку), а другий – добровільний, тільки для мільярдерів.