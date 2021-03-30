Про це повідомили на сайті Білого дому.
Закон спрямований на те, щоб надати кредити представникам малого бізнесу в рамках “Плану порятунку Америки”. Його підтримали в Конгресі минулого тижня.
У період з січня по березень понад 3 мільйони малих фірм отримали від федерального Управління у справах малого бізнесу (SBA) позики на загальну суму майже 200 мільярдів доларів. Новий акт передбачає, що допомогу продовжать не до 31 березня, як було раніше, а до 31 травня.
Щоб отримати допомогу від держави, представник малого бізнесу повинен заповнити спеціальну заявку до 31 травня. Гроші надійдуть на рахунок до 30 червня. Таким чином, знизиться навантаження на Управління малого бізнесу.
Під час підписання закону Байден сказав, що якщо не зробити це (не підписати, – ред.) – мільйони людей втратять роботу, а невеликі сімейні підприємства закриються назавжди.
В середньому, малий бізнес просить про кредити в розмірі 59 тисяч доларів.
- 10 березня Палата представників США проголосувала за план президента Джо Байдена щодо боротьби з пандемією коронавірусу. Він передбачає влиття в економіку 1,9 трильйона доларів. Результат голосування – 220 за і 21 проти. Всі республіканці проголосували проти. Один представник Демократичної партії, Джаред Голден зі штату Мен, також проголосував проти.
- 6 березня пакет економічної допомоги затвердили в Сенаті.
- Пакет передбачає, що сім’ї, річний дохід яких нижче встановленого мінімуму (75 тисяч доларів), отримають одноразову допомогу (стимулар чек) на суму 1400 доларів на кожного члена сім’ї.