Про це повідомляє The New York Times.
Пакет допомоги “Американський план порятунку” матиме неабиякий вплив на подолання бідності в США. Він передбачає “щедре збільшення податкових пільг для американців з низьким доходом”. Передусім це стосується сімей, у яких є діти. Кошти передбачено на збільшення виплат по догляду за дитиною, а також допомогу зі сплати медичного обслуговування, оренди житла і купівлі харчових продуктів.
Документ було схвалено через більш ніж 27 годин обговорення законопроєкту сенаторами. Сенатори з Республіканської партії намагалися внести різні зміни до законопроєкту, але представники демократів все ж зуміли утримати позиції та не допустити серйозних змін в запропонованому документі.
“Настав новий день, і ми говоримо американському народу, що допомога вже в дорозі”, – сказав лідер більшості в Сенаті Чак Шумер.
Результати голосування: 50 демократів “за”, 49 республіканців “проти”.
Тепер законопроєкт скерують на розгляд до Палати представників, де, як очікується, наступного тижня його ухвалять, а потім його підпише Байден до закінчення терміну дії федеральної допомоги з безробіття, 14 березня.
Представники Республіканської партії продовжують критикувати схвалений пакет фінансової допомоги. Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що раніше так безсистемно майже 2 трильйони доларів ще не витрачалися.
Головним каменем спотикання для пакета допомоги був розділ про збільшення мінімальної заробітної плати в США до 15 доларів за годину. Чимало сенаторів з Демократичної партії відмовилися підтримувати таку ініціативу. Це пов’язано з тим, що це низька оплата праці для великих штатів і фактично удвоє більша — для дрібних штатів. Такий крок міг би спричинити інфляцію та економічну кризу. Вісім демократів у Сенаті приєдналися до республіканців, проголосувавши “проти” поправки, чим анулювали всі шанси на те, щоб вона потрапила у фінальну редакцію “пакета допомоги”.
Пакет передбачає, що сім’ї, річний дохід яких нижче встановленого мінімуму (75 тисяч доларів), отримають одноразову допомогу (стимулар чек)у сумі 1400 доларів на кожного члена сім’ї.
- 350 мільярдів доларів скерують урядам штатів і місцевій владі на подолання наслідків пандемії.
- 130 мільярдів скерують на допомогу штатам у відкритті шкіл.
- Не зміниться сума виплат з безробіття. Вона залишиться на рівні 300 доларів на тиждень до 6 вересня.
- Сім’ї, річний дохід яких нижче ніж 150 тисяч доларів на рік, отримають податкові повернення на 10,2 тисячі доларів.
- 800 мільйонів доларів спрямують на послуги для бездомних дітей.
- 14 мільярдів доларів на поширення вакцини.
- 49 мільярдів — на проведення тестувань і відстеження контактів хворих на коронавірус.
- 12 мільярдів доларів на відкриття підприємств харчової промисловості.
- 45 мільярдів доларів на допомогу в оплаті оренди, комунальних послуг та оплати кредиту на житло.
- 30 мільярдів доларів на розвиток туризму.
- Мільярди — на розвиток малого бізнесу та відновлення роботи концертних майданчиків.
Напередодні сенатори перейшли до наступного кроку на шляху до прийняття масштабного “Плану порятунку Америки” – пакета економічної допомоги на суму 1,9 трлн доларів.
- Президент США Джо Байден привітав прийняття Закону в інтересах народу (H.R. 1), який напередодні схвалили члени Палати представників. Це початок виборчої реформи, яка передбачає зміни в підвищенні безпеки процесу виборів і захисту прав виборців.