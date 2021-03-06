Сенат США проголосував за план президента Джо Байдена з боротьби з пандемією коронавірусу COVID-19. Це пакет фінансової допомоги на суму 1,9 трлн доларів. Таким чином, політики реалізували перший пріоритет Білого дому.

Про це повідомляє The New York Times.

Пакет допомоги “Американський план порятунку” матиме неабиякий вплив на подолання бідності в США. Він передбачає “щедре збільшення податкових пільг для американців з низьким доходом”. Передусім це стосується сімей, у яких є діти. Кошти передбачено на збільшення виплат по догляду за дитиною, а також допомогу зі сплати медичного обслуговування, оренди житла і купівлі харчових продуктів.

Документ було схвалено через більш ніж 27 годин обговорення законопроєкту сенаторами. Сенатори з Республіканської партії намагалися внести різні зміни до законопроєкту, але представники демократів все ж зуміли утримати позиції та не допустити серйозних змін в запропонованому документі.

“Настав новий день, і ми говоримо американському народу, що допомога вже в дорозі”, – сказав лідер більшості в Сенаті Чак Шумер.

Результати голосування: 50 демократів “за”, 49 республіканців “проти”.

Тепер законопроєкт скерують на розгляд до Палати представників, де, як очікується, наступного тижня його ухвалять, а потім його підпише Байден до закінчення терміну дії федеральної допомоги з безробіття, 14 березня.

Представники Республіканської партії продовжують критикувати схвалений пакет фінансової допомоги. Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що раніше так безсистемно майже 2 трильйони доларів ще не витрачалися.

Головним каменем спотикання для пакета допомоги був розділ про збільшення мінімальної заробітної плати в США до 15 доларів за годину. Чимало сенаторів з Демократичної партії відмовилися підтримувати таку ініціативу. Це пов’язано з тим, що це низька оплата праці для великих штатів і фактично удвоє більша — для дрібних штатів. Такий крок міг би спричинити інфляцію та економічну кризу. Вісім демократів у Сенаті приєдналися до республіканців, проголосувавши “проти” поправки, чим анулювали всі шанси на те, щоб вона потрапила у фінальну редакцію “пакета допомоги”.

Пакет передбачає, що сім’ї, річний дохід яких нижче встановленого мінімуму (75 тисяч доларів), отримають одноразову допомогу (стимулар чек)у сумі 1400 доларів на кожного члена сім’ї.

350 мільярдів доларів скерують урядам штатів і місцевій владі на подолання наслідків пандемії.

130 мільярдів скерують на допомогу штатам у відкритті шкіл.

Не зміниться сума виплат з безробіття. Вона залишиться на рівні 300 доларів на тиждень до 6 вересня.

Сім’ї, річний дохід яких нижче ніж 150 тисяч доларів на рік, отримають податкові повернення на 10,2 тисячі доларів.

800 мільйонів доларів спрямують на послуги для бездомних дітей.

14 мільярдів доларів на поширення вакцини.

49 мільярдів — на проведення тестувань і відстеження контактів хворих на коронавірус.

12 мільярдів доларів на відкриття підприємств харчової промисловості.

45 мільярдів доларів на допомогу в оплаті оренди, комунальних послуг та оплати кредиту на житло.

30 мільярдів доларів на розвиток туризму.

Мільярди — на розвиток малого бізнесу та відновлення роботи концертних майданчиків.

Напередодні сенатори перейшли до наступного кроку на шляху до прийняття масштабного “Плану порятунку Америки” – пакета економічної допомоги на суму 1,9 трлн доларів.