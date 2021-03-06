Про це повідомляє The New York Times.

Пакет допомоги “Американський план порятунку” матиме неабиякий вплив на подолання бідності  в США. Він передбачає “щедре збільшення податкових пільг для американців з низьким доходом”. Передусім  це стосується сімей, у яких є діти. Кошти передбачено на збільшення виплат по догляду за дитиною, а також допомогу зі сплати медичного обслуговування, оренди житла і купівлі харчових продуктів.

Документ було схвалено через більш ніж 27 годин обговорення законопроєкту сенаторами. Сенатори з Республіканської партії намагалися внести різні зміни до законопроєкту, але представники демократів все ж зуміли утримати позиції та не допустити серйозних змін в запропонованому документі.

“Настав новий день, і ми говоримо американському народу, що допомога вже в дорозі”, – сказав лідер більшості в Сенаті Чак Шумер.

Результати голосування: 50 демократів “за”, 49 республіканців “проти”.

Тепер законопроєкт скерують на розгляд до Палати представників, де, як очікується, наступного тижня його ухвалять, а потім його підпише Байден  до закінчення терміну дії федеральної допомоги з безробіття, 14 березня.

Представники Республіканської партії продовжують критикувати схвалений пакет фінансової допомоги. Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що раніше так безсистемно майже 2 трильйони доларів ще не витрачалися.

Головним каменем спотикання для  пакета допомоги був розділ про збільшення мінімальної заробітної плати в США до 15 доларів за годину. Чимало сенаторів з Демократичної партії відмовилися підтримувати таку ініціативу. Це пов’язано з тим, що це низька оплата праці для великих штатів і фактично удвоє більша — для дрібних штатів. Такий крок міг би спричинити інфляцію  та економічну кризу. Вісім демократів у Сенаті приєдналися до республіканців, проголосувавши “проти” поправки, чим анулювали всі шанси на те, щоб вона потрапила у фінальну редакцію “пакета допомоги”.

Пакет передбачає, що сім’ї, річний дохід яких нижче встановленого мінімуму (75 тисяч доларів), отримають одноразову допомогу (стимулар чек)у сумі 1400 доларів на кожного члена сім’ї.

  • 350 мільярдів доларів скерують урядам штатів і місцевій владі на подолання наслідків пандемії.
  • 130 мільярдів скерують на допомогу штатам у  відкритті шкіл.
  • Не зміниться сума виплат з безробіття. Вона залишиться на рівні 300 доларів на  тиждень до 6 вересня.
  • Сім’ї, річний дохід яких нижче ніж 150 тисяч доларів на рік, отримають податкові повернення на 10,2 тисячі доларів.
  • 800 мільйонів доларів спрямують на послуги для бездомних дітей.
  • 14 мільярдів доларів на поширення вакцини.
  • 49 мільярдів — на проведення тестувань і відстеження контактів хворих на  коронавірус.
  • 12 мільярдів доларів на відкриття підприємств харчової промисловості.
  • 45 мільярдів доларів на допомогу в оплаті оренди, комунальних послуг та оплати кредиту на житло.
  • 30 мільярдів доларів на розвиток туризму.
  • Мільярди — на розвиток малого бізнесу та відновлення роботи концертних майданчиків.

Напередодні сенатори перейшли до наступного кроку на шляху до прийняття масштабного “Плану порятунку Америки” – пакета економічної допомоги на суму 1,9 трлн доларів.

  • Президент США Джо Байден привітав прийняття Закону в інтересах народу (H.R. 1), який напередодні схвалили члени Палати представників. Це початок виборчої реформи, яка передбачає зміни в підвищенні безпеки процесу виборів і захисту прав виборців.