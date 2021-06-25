Президент США Джо Байден оголосив режим надзвичайної ситуації в штаті Флорида, де проходить рятувальна операція у зв'язку з обваленням багатоповерхового будинку.

Про це повідомила пресслужба Білого дому.

Зокрема, Байден дав розпорядження про надання допомоги штату на федеральному рівні.

“Сьогодні президент Джо Байден оголосив про наявність надзвичайної ситуації в штаті Флорида і розпорядився (надати, – ред.) федеральну допомогу на додаток до зусиль місцевої влади і (влади, – ред.) штату в зв’язку з надзвичайними умовами, що виникли внаслідок обвалення будівлі в місті Серфсайд”, – йдеться в повідомленні.

Він також уповноважив Федеральне агентство з управління в надзвичайних ситуаціях сприяти при здійсненні необхідних надзвичайних заходів і мобілізувати на свій розсуд обладнання та ресурси, необхідні для пом’якшення наслідків надзвичайної ситуації.