Команда обраного президента Джо Байдена оголосила про створення групи експертів, які увійдуть в його консультативну раду з коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє CNN.

Туди, зокрема, увійде Рік Брайт з адміністрації Дональда Трампа, який раніше стверджував, що його звільнили після повідомлення про конфлікт інтересів при укладанні контрактів на поставку ліків для лікування коронавірусу.

Також до групи увійшли колишній генеральний хірург Вівек Мурті, колишній комісар Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів Девід Кесслер і доктор Марселла Нуньєс-Сміт з Єльського університету.

Серед інших тринадцяти членів – доктор Лучіана Боріо, старший науковий співробітник з питань глобальної охорони здоров’я Ради з міжнародних відносин, доктор Зік Емануель, один з авторів закону про доступне медичне обслуговування і колишній радник Обами з питань охорони здоров’я.

Подання членів групи щодо COVID-19 – перша важлива заява Байдена в момент переходу до влади, яка підкреслює важливість для обраного президента боротьби зі смертельним вірусом, який забрав більше 230000 життів в Сполучених Штатів.

Байден і обраний віцепрезидент Камала Харріс заслухають брифінг від консультативної ради з коронавірусу у понеділок вдень, а потім Байден виступить із зауваженнями про свої плани з боротьби з вірусом і відновленню американської економіки.

З самого початку пандемії Байден неодноразово обіцяв під час передвиборної кампанії, що він буде прислухатися до порад науковців і експертів у сфері охорони здоров’я щодо пандемії, якщо буде обраний президентом, і критикував підхід президента Дональда Трампа у боротьбі з вірусом.

Коронавірус перевернув президентські вибори і забезпечив різкий розкол у перегонах: Байден пообіцяв серйозно поставитися до пандемії, в той час як Трамп принизив важливість вірусу і часто скаржився, що COVID-19 забирає надто багато уваги у перебігу кампанії – навіть після того, як він сам заразився.