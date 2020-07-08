Кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден заявив, що якщо американці оберуть його главою держави, то він відновить співпрацю з Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ).

Про це він написав у Twitter

Таким чином Байден відреагував на рішення нинішнього президента Дональда Трампа вивести США зі складу ВООЗ.

“Американці знаходяться в безпеці, коли Америка бере участь в зміцненні глобального здоров’я. У перший день свого президентства я поверну США в ВООЗ і відновлю наше лідерство на світовій арені”, – написав Байден.