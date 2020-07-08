Про це він написав у Twitter
Таким чином Байден відреагував на рішення нинішнього президента Дональда Трампа вивести США зі складу ВООЗ.
“Американці знаходяться в безпеці, коли Америка бере участь в зміцненні глобального здоров’я. У перший день свого президентства я поверну США в ВООЗ і відновлю наше лідерство на світовій арені”, – написав Байден.
Americans are safer when America is engaged in strengthening global health. On my first day as President, I will rejoin the @WHO and restore our leadership on the world stage. https://t.co/8uazVIgPZB
— Joe Biden (@JoeBiden) July 7, 2020
- За даними опитування, проведеного на початку травня, Джо Байден випереджав Дональда Трампа на 5%.
- Відповідно до результатів опитування, проведеного 25-28 травня, Байден збільшив відрив від Трампа в передвиборчому рейтингу до 11%.