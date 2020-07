Про це він написав у Twitter

Таким чином Байден відреагував на рішення нинішнього президента Дональда Трампа вивести США зі складу ВООЗ.

“Американці знаходяться в безпеці, коли Америка бере участь в зміцненні глобального здоров’я. У перший день свого президентства я поверну США в ВООЗ і відновлю наше лідерство на світовій арені”, – написав Байден.

Americans are safer when America is engaged in strengthening global health. On my first day as President, I will rejoin the @WHO and restore our leadership on the world stage. https://t.co/8uazVIgPZB

— Joe Biden (@JoeBiden) July 7, 2020