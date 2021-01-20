Обраний президент Джо Байден не стримав сліз під час прощальної промови в його рідному штаті Делавер, що передувала поїздці до Вашингтона, де незабаром відбудеться його інавгурація.

Трансляція відбувалася на його YouTube-каналі.

Як відомо, після обрання президентом Байден залишився жити у Вілмінгтоні в штаті Делавер. Сенатором цього штату він був упродовж понад 3 десятиліття. Звідти він керував кампанією і комітетом з інавгурації, саме там почав отримувати перші доповіді розвідки.

У вівторок, 19 січня, Джо Байден залишив Делавер, аби попрямувати до Білого дому. Перед вильотом до Вашингтона Байден виступив з емоційною промовою про рідний штат та свого покійного сина Бо. Виступ відбувся у штаб-квартирі Національної гвардії у Нью-Каслі, яку кількома роками раніше назвали на честь загиблого.

“Це було так сповнено емоціями для мене”, — сказав Байден, пригадуючи це.

Байден згадував свою зустріч зі своєю дружиною Джил у Делавері, і про те, як його покійний син любив цей штат. Обраний президент довго вихваляв Делавер, називаючи його “місцем, яке найкраще визначає, ким американці є”.

“Кажуть, Джеймс Джойс говорив, що коли настане його час піти, коли він помре… Він казав: “Дублін” буде написано на моєму серці”. Що ж, вибачте за емоції… Коли я помру, “Делавер” буде написано на моєму серці. Серцях всіх членів моєї родини. Ми любимо вас усіх. Ви були з нами і коли добре, і коли погано. Ви ніколи не залишали”, — казав Байден.

Він додав, що особливо пишається тим, що перебуває в місці, яке названо на честь його сина.

“Пані та панове, я шкодую лише про одне: Бо немає тут, тому що ми повинні представити його як президента”, — сказав Байден, завершуючи промову.

Раніше повідомлялося, що 19 січня Дональд Трамп звернувся до американців з прощальною промовою.