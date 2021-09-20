Між президентом США Джо Байденом та президентом Франції Еммануелем Макроном готується телефонна розмова, в якій сторони мають обговорити скандал із розірванням зі сторони Австралії контракту на закупівлю 12 неядерних субмарин Shortfin Barracuda Block 1A у Франції.

Про це повідомляє Reuters.

16 вересня президент США Джо Байден, прем’єрміністр Австралії Скот Моррісон та прем’єр Великої Британії Борис Джонсон створили тристоронній партнерський оборонний союз AUKUS. Він має на меті зробити Австралію сьомою державою, що має на озброєнні вісім підводних човнів з атомним реактором. Ця технологія дозволить австралійським підводникам залишатися у морі до п’яти місяців, бути майже непомітними для противника.

Заради цього Австралія розірвала 90-мільярдний контракт із французькою фірмою Naval Group на закупівлю 12 неядерних субмарин Shortfin Barracuda Block 1A.

Позиції сторін

18 вересня повідомлялося, що Франція відкликала своїх послів із США та Австралії для консультацій. “Згідно з проханням президента Республіки я вирішив терміново відкликати у Париж для консультацій наших послів в Сполучених Штатах та Австралії”, – сказав очільник міністерства закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан.

Він назвав розірвання угоди “ударом у спину” і поставив під сумнів подальшу довіру.

“Говорячи відверто, це просто удар у спину. Це руйнування довіри і я дуже розгніваний”, – сказав міністр у коментарі France Info.

Для розв’язання конфліктної ситуації між президентом США Джо Байденом та президентом Франції Еммануелем Макроном готується телефонна розмова.

“Від Еммануеля Макрона буде прохання про роз’яснення. Ми хочемо пояснень того, що виглядає як серйозне порушення довіри”, – сказав прессекретар французького уряду Габріель Атталь.

Австралія, своєю чергою, відкинула звинувачення. Міністр оборони Австралії Пітер Даттон нагадав, що країна хотіла розірвати контракт ще задовго до цього.

“Припущення про те, що уряд Австралії не висловлював ці побоювання, просто кидають виклик, відверто кажучи, тому, що знаходиться у відкритому доступі, і, звичайно, не показує того, про що вона публічно говорила протягом тривалого періоду”, – сказав Даттон в інтерв’ю АВС.

Постпред Китаю при міжнародних організаціях у Відні Ван Цюнь заявив, що придбання атомних човнів порушує умови договору про нерозповсюдження ядерного озброєння.

“Відкрита допомога США і Великої Британії, в якості ядерних держав, Австралії, що не володіє ядерною зброєю, в придбанні в військових цілях атомного підводного човна є явним актом ядерного поширення. Такий акт ядерного поширення призведе до серйозних негативних наслідків для поточних міжнародних зусиль у розв’язанні ядерної проблеми на Корейському півострові, а також іранської ядерної проблеми”, – пояснюється в заяві постійного представника КНР у Відні.

Чи порушує це договір про нерозповсюдження ядерної зброї?

Прем’єрміністр Австралії Скотт Моррісон заявив, що країна не створюватиме ядерну зброю.

“Австралія не прагне придбати ядерну зброю або створювати ядерний потенціал”, – сказав він ВВС.

Що передувало?

У 2009-му році Австралія запланувала замінити шість підводних човнів Collin, що побудували в кооперації зі шведською фірмою Saab.

26 квітня 2016 року Австралія оголосила про наміри закупити 12 субмарин. Тоді тендер виграла французька корпорація Naval Group. Із нею підписали 45-мільярдний контракт. Корпорація отримала попередню угоду на технічне проєктування 12 електродизельних підводних човнів Shortfin Barracuda Block 1A. За умовами договору виробництво мало початися у 2023-му році на корабельнях Австралії із залученням австралійських інженерів.

Проте в січні 2021 року Австралія заявила про наміри розірвати контракт через постійне здорожчання та бажання Naval Group зациклити виробництво субмарин на собі.