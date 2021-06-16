Президент США Джо Байден та президент Росії Володимир Путін розмовляли віч-на-віч протягом двох годин. На думку Байдена, цього вистачило.

Про це він сказав під час пресконференції.

До початку саміту в Білому домі анонсували, що саміт триватиме чотири – п’ять годин без перерви на обід та становитиме три раунди переговорів.

Однак, розмова президентів зайняла понад дві години.

Президент РФ Володимир Путін сказав щодо цього, що Байден зарекомендував себе, як досить досвідчений та виважений політик, оскільки не кожен зможе детально розмовляти на різні державні теми протягом двох годин.

Байден на це відповів, що в історії США ще не було президента, який би розмовляв з російським лідером так довго.

“Коли востаннє двоє керівників держав розмовляли віч-на-віч понад дві годин, обговорюючи деталі? Можливо ви знаєте, але я такого не пригадую. Нам і не треба було більше часу. Ми обговорили велику кількість питань, залучили багатьох фахівців… Через дві години ми зрозуміли, що все”, – пояснив Байден.

До слова, перед вильотом до Європи Байден сказав представникам ЗМІ, що мета його поїздки – “дати зрозуміти Путіну та Китаю, що Європа та Сполучені Штати, як і раніше, близькі, а “Велика сімка” діятиме”.

Вже на борту прессекретарка Джен Псакі додала, що зустріч Байдена та Путіна – це “не про партнерство чи дружні стосунки, а про американські інтереси”.