Про це повідомляють видання “CNN” та “The Hill”.

Джо Байден проходитиме процедуру колоноскопії. Такий медичний захід потребує анестезії.

На цей період виконувачкою обов’язків президента призначено віцепрезидентку США Камалу Гарріс.

Зазначимо, що це буде перший випадок в історії США, коли жінці передадуть президентські повноваження.

Прессекретарка Білого дому Джен Псакі зазначила, що це є стандартною процедурою, визначеною конституцією США. Аналогічну процедуру було застосовано у 2002 та 2007 роках за президентства Джорджа Буша, коли він мусив пройти аналогічний медичний огляд.

“У цей час віцепрезидентка працюватиме зі свого офісу в Західному крилі”, — додала Псакі.