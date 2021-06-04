Президент США Джо Байден повідомив, що Америка стала першою у світі країною за темпами відновлення економіки. Кількість робочих місць зростає, а рівень безробіття - знижується.

Про це сказано на сайті Білого дому.

Байден назвав “прекрасною новиною” дані щодо кількості нових робочих місяць в США. За його словами, рівень безробіття в країні майже повернувся до того, який був до пандемії.

“Це прогрес, історичний прогрес після найгіршої кризи в столітті”, – сказав Байден.

Також він додав, що “жодна інша економіка світу не росте так швидко, як в США” і це не випадково.

В Міністерстві праці повідомили, що в травні в США було створено 559 тисяч нових робочих місць. Рівень безробіття за місяць знизився на 5,8%. Це за виключенням робочих місць у сфері сільського господарства. При цьому, зарплата американців зросла, але мільйони безробітних американців все ще вдома.

Аби досягнути рівня безробіття, який був в країні до пандемії, роботу мають знайти ще 7,6 млн американців.