Про це сказано на сайті Білого дому.
Байден назвав “прекрасною новиною” дані щодо кількості нових робочих місяць в США. За його словами, рівень безробіття в країні майже повернувся до того, який був до пандемії.
“Це прогрес, історичний прогрес після найгіршої кризи в столітті”, – сказав Байден.
Також він додав, що “жодна інша економіка світу не росте так швидко, як в США” і це не випадково.
В Міністерстві праці повідомили, що в травні в США було створено 559 тисяч нових робочих місць. Рівень безробіття за місяць знизився на 5,8%. Це за виключенням робочих місць у сфері сільського господарства. При цьому, зарплата американців зросла, але мільйони безробітних американців все ще вдома.
Аби досягнути рівня безробіття, який був в країні до пандемії, роботу мають знайти ще 7,6 млн американців.
- 8 травня 2020 року в США оголосили про рекордний рівень безробіття. За час кризи, спричиненої коронавірусом, 20,5 мільйона людей втратили свої робочі місця.
- В березні стало відомо, що рівень безробіття в США залишається стабільно високим і продовжує зростати з різних причин. Головні — сезонність та пандемія коронавірусу.