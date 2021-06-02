Президент США Джо Байден закликав Конгрес ухвалити закон, який передбачає захист виборчих прав американців. Він наголосив, що вже три штати силами Республіканської партії обмежили виборчі права громадян.

Про це Байден сказав під час виступу в Оклахомі.

Байден сказав, що голос кожного американця цінний і обіцяв, що червень стане “місяцем активних дій” на Капітолійському пагорбі, оскільки Конгрес розгляне законопроєкт щодо захисту виборчих прав. Він назвав цей законопроєкт “одним з пріоритетів” Білого дому.

“Ми не здаємося… Я буду битися, використовуючи всі доступні мені інструменти, аби ініціативу було ухвалено”, – сказав Байден.

Президент звернув увагу на те, що складність щодо ухвалення законопроєкту пов’язана не з Республіканською партією, а з двома сенаторами-демократами. За словами Байдена, ті частіше голосують за ініціативи республіканців, аніж за ініціативи демократів. Він нагадав, що в Палаті представників у демократів перевага всього в чотири голоси, а в Сенаті голоси розділилися порівну, в той час, як двоє демократів часто голосують так само як республіканців.

Можливо, Байден мав на увазі таких сенаторів, як Джо Манчін та Кірстен Сінема. Минулого тижня вони підтримали філібастер (необхідно мати 60 голосів для ухвалення законодавчих ініціатив, а в демократів всього 50 голосів). Це значно знизило шанси Демократичної партії проводити будь-які законодавчі ініціативи через Сенат.

Чак Шумер прокоментував заяву Байдена, сказавши, що законопроєкт щодо захисту виборчих прав американців планується винести на розгляд наприкінці червня.

За інформацією американського видання The New York Times, закон, про який говорив Байден – це 800 сторінок тексту.

Республіканці назвали його “надмірно універсальним” та категорично відмовились підтримувати. Така ж думка й приблизно у десяти демократів.

Якщо все ж демократам вдасться провести закон про захист прав виборців, це дасть змогу оскаржити аналогічні закони щодо обмеження виборчих прав американців, які вже прийнято в трьох штатах (Флорида, Джорджія та Техас).

Виборча реформа: чому її називають протиправною

Наприкінці березня Республіканська партія, яка має більшість в штаті Джорджія, провела голосування за ускладнення правил голосування. Нововведення порівняли з “законами Джима Кроу”, які передбачають расове гноблення в США в період 1890 – 1964 років. Проти змін у законодавстві виступають представники Демократичної партії, президент і віцепрезидентка США, а також безліч правозахисних організацій.

Закон вводить нові вимоги до ідентифікації виборців для відкріпних бюлетенів, дає чиновникам право брати на себе функції місцевих виборчих комісій, обмежує використання урн для голосування та робить злочином підхід до виборців в черзі, щоб передати що-небудь на відстані понад 7,5 м (гроші, подарунки, їжу або воду).

Закон дає право чиновникам на рівні штату узурпувати повноваження окружних виборчих комісій, дозволяючи уряду штату, в якому домінують республіканці, потенційно дискваліфікувати виборців в районах, схильних до голосування за демократів. Наприклад, законодавці штату (республіканці) мають право сказати, що на якомусь окрузі вибори пройшли нечесно. У 2020 році найбільше претензій було до округу Фултон (Атланта). Там, в більшості, живуть темношкірі американці. Округ звинувачували в шахрайстві, бо більшість бюлетенів було за представників Демократичної партії;

будь-який громадянин штату має право подавати необмежену кількість скарг на право участі певних виборців. По суті, ті, хто голосують за республіканців, можуть писати скарги на тих, хто голосують за демократів, щоб останніх не пустили на виборчі дільниці;

заборонено використовувати урни для голосування за межами виборчих дільниць;

якщо виборець хоче проголосувати поштою, він зобов’язаний надати посвідчення особи – водійські права або ID-картку. Якщо цих документів немає – необхідно надати ксерокопію або електронне зображення прийнятної форми ідентифікації (наприклад, паспорта);

створення гарячої лінії по боротьбі з шахрайством, яка дозволяє людям анонімно скаржитися на імовірну шахрайську поведінку на виборчих дільницях.

Такі норми закону, найімовірніше, вплинуть на бажання громадян Джорджії приходити на вибори, тому що вони розумітимуть, що доведеться витратити більше часу і ресурсів. Як правило, за демократів в штаті голосують люди з низьким соціальним статусом і низьким доходом.

Республіканці говорили про те, що закон необхідний для підвищення довіри до виборів.

Президент США Джо Байден назвав закон “кричущим посяганням на Конституцію і чисту совість”. Серед “обурливих частин закону” Байден назвав: дострокове припинення голосування на кілька годин; жорсткі обмеження на подачу відкріпних посвідчень; надання води виборцям, поки вони стоять в черзі.

Він порівняв прийнятий закон з так званими законами Джима Кроу, які передбачали расову сегрегацію.

“Це Джим Кроу у 21-му столітті. Це повинно закінчитися. У нас є моральне і конституційне зобов’язання діяти. Я ще раз закликаю Конгрес прийняти Закон про права народу і Закон Джона Льюїса про просування виборчих прав, щоб полегшити всім, хто має право доступ до урн для голосування і запобігти посяганню на священне право голосу”, – заявив Байден.

Губернатор штату відповів на таку заяву Байдена. Він сказав, що не бачить спільного в прийнятому законі з “законами Джима Кроу”. За його словами, немає ніяких утисків в тому, що у виборців попросять пред’явити посвідчення особи.