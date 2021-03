#Букви зібрали подробиці про те, які зміни відтепер діятимуть під час голосування в Джорджії.

У четвер, 25 березня, в штаті Джорджія (США) республіканці зуміли проштовхнути закон (SB 202), який передбачає, що для голосування на виборах американець зобов’язаний надати ще раз посвідчення особи, обмежує право на заочне голосування, обмежує використання урн для голосування, скорочує період проведення другого туру виборів і так далі.

Голосів “за” було 35, “проти” – 20.

Законопроєкт ухвалили обома палатами законодавчих зборів. Буквально через кілька годин його вже підписав губернатор штату, республіканець Брайан Кемп. Підписуючи закон Кемп говорив про те, що “Джорджія зробила ще один крок, щоб вибори були безпечними, доступними і справедливими”. Раніше він відмовився виконати вимогу 45-го президента США Дональда Трампа “перерахувати результати голосування” в штаті, де виграв Байден. Але напередодні змінив свою думку, сказавши, що “тривожні сигнали” під час виборів 2020 року продемонстрували необхідність змін. Кемп зазначив, що критики нового закону “загрожуватимуть, бойкотуватимуть, подаватимуть позови, демонізуватимуть і об’єднуватимуться зі своїми друзями в національних ЗМІ”.

I was proud to sign S.B. 202 to ensure elections in Georgia are secure, fair, and accessible. I appreciate the hard work of members of the General Assembly to make it easy to vote and hard to cheat. pic.twitter.com/1ztPnfD6rd — Governor Brian P. Kemp (@GovKemp) March 25, 2021

Закон про вибори: що змінилося

Під час дебатів перед виборами член Палати представників від Республіканської партії Баррі Флемінг – ключовий ініціатор нового закону – заявив, що він забезпечить “масштабну підзвітність” виборчого процесу в штаті.

Спочатку це був законопроєкт на дві сторінки, але за останні дні до нього додали ще 90. Тепер це великий комплексний пакет змін щодо виборчого законодавства в штаті. По суті, він став законом менш, ніж за тиждень. Тому його назвали “перемогою Трампа” в штаті, бо представники Республіканської партії разом з губернатором-республіканцем зуміли швидко протягнути його.

Закон вводить нові вимоги до ідентифікації виборців для відкріпних бюлетенів, дає державним чиновникам право брати на себе функції місцевих виборчих комісій, обмежує використання урн для голосування та робить злочином підхід до виборців в черзі, щоб передати що-небудь на відстані більше 7,5 м ( гроші, подарунки, їжу або воду).

Закон дає право чиновникам на рівні штату узурпувати повноваження окружних виборчих комісій, дозволяючи уряду штату, в якому домінують республіканці, потенційно дискваліфікувати виборців в районах, схильних до голосування за демократів. Наприклад, законодавці штату (республіканці) мають право сказати, що на якомусь окрузі вибори пройшли нечесно. У 2020 році найбільше претензій було до округу Фултон (Атланта). Там, в більшості, живуть темношкірі американці. Округ звинувачували в шахрайстві, бо більшість бюлетенів було за представників Демократичної партії;

будь-який громадянин штату має право подавати необмежену кількість скарг на право участі певних виборців. По суті, ті, хто голосують за республіканців, можуть писати скарги на тих, хто голосують за демократів, щоб останніх не пустили на виборчі дільниці;

заборонено використовувати урни для голосування за межами виборчих дільниць;

якщо виборець хоче проголосувати поштою, він зобов’язаний надати посвідчення особи – водійські права або ID-картку. Якщо цих документів немає – необхідно надати ксерокопію або електронне зображення прийнятної форми ідентифікації (наприклад, паспорта);

створення гарячої лінії по боротьбі з шахрайством, яка дозволяє людям анонімно скаржитися на імовірну шахрайську поведінку на виборчих дільницях.

Такі норми закону, найімовірніше, вплинуть на бажання громадян Джорджії приходити на вибори, тому що вони розумітимуть, що доведеться витратити більше часу і ресурсів. Як правило, за демократів в штаті голосують люди з низьким соціальним статусом і низьким доходом.

Республіканці говорили про те, що закон необхідний для підвищення довіри до виборів.

Стук у двері губернатора: чому представницю Демократичної партії заарештували

У той момент, коли губернатор штату підписував законопроєкт, членкиня Палати представників від Джорджії Парк Кеннон (Park Cannon) прийшла до його кабінету, сильно стукавши у двері й вимагала відчинити. Таким чином вона хотіла привернути увагу до того, що в ухваленому законі є пункти, які потрібно змінити або допрацювати. Але двері представниці Демократичної партії не відкрили.

This is insane: Georgia Dem rep @Cannonfor58 was arrested for trying to watch Brian Kemp sign new voter suppression bill. Look at how she is treated by police. This is straight out of Jim Crow pic.twitter.com/zRpMWumbkQ — Ari Berman (@AriBerman) March 25, 2021

Охорона вивела її з будівлі й помістила у в’язницю.

Кілька годин по тому сенатор від Джорджії Рафаель Варнок (Raphael Warnock) відвідав в’язницю округу Фултон. Варнок виграв на виборах 2020 року, випередивши свою опонентку від Республіканської партії всього на кілька голосів.

“Вона видатний державний службовець. Ми молимося за неї, ми молимося за її сім’ю, але ми молимося також за Джорджію і за душу нашої демократії”, – сказав сенатор, який також є пастором затриманої в церкві Ebenezer Baptist.

Він назвав вчинок губернатора щодо Парк – “спробою витіснити людину з демократичної системи”.

Кілька годин по тому Кеннон відпустили. Про це повідомив її адвокат Джеральд Гріггс.

Її звинувачували в “зриві засідання загальних зборів”.

У свідченнях під присягою сказано, що Кеннон була звинувачена в зриві сесії, тому що вона “свідомо і навмисно зробила це, постукавши у двері губернатора”, коли той підписував новий закон.

Варнок розкритикував прийнятий закон, назвавши його “обурливим”. Він вважає, що законодавці “спробували виправити те, що навіть не зламано”.

“Ми покликані полегшити людям процес голосування, а не ускладнити його”, – сказав сенатор.

Після того як Кеннон звільнили, вона написала в соціальній мережі Твіттер, що новий закон спрямований на те, щоб позбавити жителів Джорджії “конституційного права проголосувати”.

Hey everyone, thank you for your support. I’ve been released from jail. I am not the first Georgian to be arrested for fighting voter suppression. I’d love to say I’m the last, but we know that isn’t true. #SB202 — Representative Park Cannon (@Cannonfor58) March 26, 2021

Критика закону

Адвокат Марк Еліас подав позов від імені трьох груп цивільних прав проти різних посадових осіб Джорджії з приводу нового закону про голосування в штаті.

У позові стверджується, що закон порушує 1 і 14 поправки до Конституції:

“Законопроєкт про придушення прав виборців лягає важким тягарем на виборців Джорджії за допомогою кожного окремого обмеження і сукупного ефекту всіх пригнічуючих заходів, які створюють перешкоди для голосування заочно”. “Замість того, щоб сприяти суспільній довірі до виборів в Джорджії й гарантувати чесність виборів, законопроєкт про придушення виборців ускладнить голосування, призведе до позбавлення виборчих прав і підірве довіру виборців до виборчого процесу в штаті. Коротко кажучи, спірні положення Закону про придушення виборців не підтримуються будь-якими державними інтересами, необхідними для виправдання обмежень щодо процесу голосування, і надмірно обтяжують право голосу всіх виборців Джорджії в порушення 1 і 14 поправок”, – сказано в позові.

Також адвокат зазначив, що прийнятий законопроєкт порушує розділ Закону про виборчі права.

Позови подали такі групи: The New Georgia Project, Black Voters Matter Fund і Rise, Inc.

Адвокати кажуть про те, що в законі прописана норма про те, що будь-який житель штату має право подавати необмежену кількість скарг проти реєстрації того чи іншого виборця для участі у виборах. Вони вважають, що це може стати приводом для утиску кольорових людей в штаті.

Чиновники з Heritage Action for America – однієї з національних республіканських груп, які очолюють зусилля з обмеження доступу до виборчих бюлетенів в ім’я “чесності виборів” – похвалили губернатора, законодавців і 20 тисяч активістів, які “лобіювали закон з метою проведення капітального ремонту”. Вони вважають, що після прийняття закону Джорджія стала “зразком для решти країни” у сфері виборчого права.

Реакція Білого дому

Прессекретарка Білого дому Джен Псакі заявила журналістам, що президент “стурбований” цією ініціативою, додавши, що закон створює “складнішу, а не спрощену процедуру голосування”.

“Як сказав покійний конгресмен Джон Льюїс, немає нічого більш цінного, ніж право голосувати й висловлюватися”, – сказала Псакі.

Псакі також сказала, що Байден “уважно спостерігає” і буде “взаємодіяти з членами Конгресу”, щоб “запобігти посяганню на священне право голосу”.

Віцепрезидентка Камала Гарріс закликала Конгрес посилити виборчі права громадян на національному рівні, прийнявши базовий закон. Вона сказала, що закон, який прийняли в Джорджії – “образливий” і “обмежує доступ до голосування”.

Напередодні голосування президент США Джо Байден назвав подібні законопроєкт “хворими” і “неамериканськими”.

26 березня, коли закон було прийнято і підписано, він виступив із заявою з цього приводу.

Він назвав закон “кричущим посяганням на Конституцію і чисту совість”. Серед “обурливих частин закону” Байден назвав:

дострокове припинення голосування на кілька годин;

жорсткі обмеження на подачу відкріпних посвідчень;

надання води виборцям, поки вони стоять в черзі.

Він порівняв прийнятий закон з так званими законами Джима Кроу, які передбачали расову сегрегацію.

“Це Джим Кроу у 21-му столітті. Це повинно закінчитися. У нас є моральне і конституційне зобов’язання діяти. Я ще раз закликаю Конгрес прийняти Закон про права народу і Закон Джона Льюїса про просування виборчих прав, щоб полегшити всім, хто має право доступ до урн для голосування і запобігти посяганню на священне право голосу”, – заявив Байден.

Губернатор штату відповів на таку заяву Байдена. Він сказав, що не бачить спільного в прийнятому законі з “законами Джима Кроу”. За його словами, немає ніяких утисків в тому, що у виборців попросять пред’явити посвідчення особи.