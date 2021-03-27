Американська розвідка вважає, що таліби можуть захопити більшу частину Афганістану за два - три роки, якщо звідти виведуть військових з США. Через це президента США Джо Байдена відмовляють дотримуватися угоди, укладеної його попередником Дональдом Трампом, і виводити американські війська до 1 травня.

Про це повідомляє The New York Times, посилаючись на анонімні джерела в керівництві США.

Присутність американських військ в Афганістані називають “найдовшою війною в історії Америки”. У лютому 2020 року тодішній американський лідер Дональд Трамп домовився з Талібаном про те, що американські війська залишать Афганістан до 1 травня 2021 року. Своєю чергою таліби пообіцяли розірвати зв’язки з “Аль-Каїдою” і припинити напади на американські війська.

Зараз в Афганістані близько 3,5 тисяч американських військових. Коли Трамп тільки домовився про поетапне виведення військ – там було близько 11 тисяч американських солдатів.

У Талібані вже заявили, що якщо Байден не виведе американських військових в зазначений термін, вони можуть відновити атаки на міжнародні сили.

Щоб Афганістану не загрожувала небезпека з боку Талібану, американських військових слід виводити не раніше, ніж буде досягнута домовленість про поділ влади між талібами та урядом Афганістану.

Виведення американських військ дозволить терористичній організації “Аль-Каїда” відновити потенціал в Афганістані.

Деякі чиновники намагаються відмовити Байдена від повного виведення американських військ з Афганістану, посилаючись на секретну доповідь спецслужб, яка свідчить про нестабільну ситуацію в країні. Йдеться про доповідь, яку торік підготували для адміністрації Трампа. Це прогноз про майбутнє Афганістану на підставі подій протягом 20 років війни в країні.

Після того як Байден відмовився гарантувати, що американські військові покинуть Афганістан до 1 травня, представник Талібану заявив, що угруповання очікує дотримання угоди американською стороною. Якщо війська не будуть виведені до 1 травня, Талібан “продовжить свій джихад і збройну боротьбу проти іноземних сил”.

Інсайдери з Пентагону зазначили, що будь-яка дата повного виведення американських військових з Афганістану – це провал місії. Вони вважають, що “єдиний спосіб зберегти отримані в Афганістані успіхи – зберегти там незначну американську присутність, щоб домогтися угоди між Талібаном і афганським урядом”.

У Вашингтоні також ведуться дебати про серйозність загрози повернення терористичних угруповань. За словами високопоставленого американського чиновника, зараз кількість бойовиків “Аль-Каїди” й ІДІЛа в Афганістані – незначна.