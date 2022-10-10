Про це інформує пресслужба Міністерства оборони Великої Британії.
Розвідка констатує, що українські наступальні операції продовжують тиснути на російські війська як на північному сході, так і в Херсонській області на півдні. Проте, російське військове керівництво продовжує надавати пріоритет власним наступальним операціям на центральному напрямку Донбасу, особливо в районі Бахмуту.
Протягом останнього тижня російські війська просунулися до міста на 2 км на двох напрямках, наближаючись до прориву в Бахмут, який зазнав дуже значних руйнувань від обстрілів.
У розвідці припускають, що ці сили включали підрозділи ПВК “Вагнера”. Серед них – нещодавно мобілізовані в’язні.
На думку розвідників, постійні зусилля Росії щодо прогресу її жорсткого наступу на Донбасі, попри серйозні загрози на її оперативних флангах демонструють необхідність досягнення успіху в операційній діяльності, проте одночасно підкреслюють негнучку операційну структуру серед командування.
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