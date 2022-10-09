Про це повідомляє CNN.
Мерфі, демократ із Комітету з закордонних справ Сенату США, зазначив, що Путін все більше заганяється в кут. Ця війна йде для нього дуже погано, а мобілізація дала зворотний результат.
“Ви спостерігаєте сцени, коли сотні російських військ фактично відмовляються йти на навчання”, – наголосив він.
На запитання журналіста щодо нещодавніх застережень президента США Джо Байдена відносно небезпеки ядерної ескалації з Путіним, у яких він закликав до “Армагеддону”, сенатор погодився, що це небезпечна людина, і Сполучені Штати повинні бути готові до того, що російський лідер використає тактичну ядерну зброю.
Водночас він не впевнений, що є якісь ознаки того, що він збирається це зробити найближчим часом.
“Для нас важливо повідомити, якими будуть наслідки, якщо він зробить такий вибір”, – наголосив Мерфі.
Він додав, що оцінка Байдена була реалістичною, “через той факт, що ви мали справу з неймовірно небезпечною людиною в Росії. Війна йде погано, і ви просто не можете передбачити, що він збирається робити далі”.
“Do you see Armageddon as a real possibility?”
CNN’s @jaketapper discusses President Joe Biden’s warning about the potential for a nuclear threat from Russia with Senator @ChrisMurphyCT (D) and how Cabinet officials are responding. @CNNSotu #CNNSOTU pic.twitter.com/TLtnk2n791
— CNN (@CNN) October 9, 2022
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- Колишній президент РФ Дмитро Медведєв заявив, що будь-яка зброя в арсеналі Москви, включно зі стратегічною ядерною зброєю, може бути використана для захисту “приєднаних” окупованих територій.
- Президент Польщі Анджей Дуда прокоментував ядерні погрози від Кремля. За його словами, якщо Росія наважиться застосувати ядерну зброю проти України, вона повинна пам’ятати, що ядерні ракети також є у Сполучених Штатів.
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- Прем’єр-міністерка Британії Ліз Трасс назвала ядерні погрози президента РФ Володимира Путіна “брязканням зброєю”, заявивши, що такий шантаж з його боку “не спрацює”.