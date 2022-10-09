Сенатор США Кріс Мерфі заявив, що президента РФ Володимира Путіна загнали в кут невдачі у його воєнних діях, але немає жодних неминучих ознак того, що він вдасться до використання ядерної зброї.

Про це повідомляє CNN.

Мерфі, демократ із Комітету з закордонних справ Сенату США, зазначив, що Путін все більше заганяється в кут. Ця війна йде для нього дуже погано, а мобілізація дала зворотний результат.

“Ви спостерігаєте сцени, коли сотні російських військ фактично відмовляються йти на навчання”, – наголосив він.

На запитання журналіста щодо нещодавніх застережень президента США Джо Байдена відносно небезпеки ядерної ескалації з Путіним, у яких він закликав до “Армагеддону”, сенатор погодився, що це небезпечна людина, і Сполучені Штати повинні бути готові до того, що російський лідер використає тактичну ядерну зброю.

Водночас він не впевнений, що є якісь ознаки того, що він збирається це зробити найближчим часом.

“Для нас важливо повідомити, якими будуть наслідки, якщо він зробить такий вибір”, – наголосив Мерфі.

Він додав, що оцінка Байдена була реалістичною, “через той факт, що ви мали справу з неймовірно небезпечною людиною в Росії. Війна йде погано, і ви просто не можете передбачити, що він збирається робити далі”.