Про це повідомило Hypebeast.
“Зроблені в Італії сабо Point Toe представляють Balenciaga ідею справжнього класичного взуття, яке зазвичай виготовляється з дерева та походить з Європи”, — йдеться у повідомленні.
Взуття не містить спинки, але має додаткові деталі, як гострий носок, зручні устілки та масивні підбори.
Модель виготовили з ТПУ (високотемпературний поліуретан). Глянсове покриття імітує зовнішній вигляд дерева.
Сабо Balenciaga Point Toe коштують 1 250 доларів.
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