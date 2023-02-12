Про це повідомило Hypebeast.

“Зроблені в Італії сабо Point Toe представляють Balenciaga ідею справжнього класичного взуття, яке зазвичай виготовляється з дерева та походить з Європи”, — йдеться у повідомленні.

Взуття не містить спинки, але має додаткові деталі, як гострий носок, зручні устілки та масивні підбори.

Модель виготовили з ТПУ (високотемпературний поліуретан). Глянсове покриття імітує зовнішній вигляд дерева.

Сабо Balenciaga Point Toe коштують 1 250 доларів.