Один із найбільших французьких банків Crédit Agricole зупиняє свою діяльність на території Російської Федерації. Вже найближчим часом компанія вийде з російського ринку.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби банку Crédit Agricole.

У фінустанові заявили, що припинили нове фінансування російських компаній та комерційну діяльність з моменту широкомасштабного вторгнення РФ в Україну.

Група зв’язалася зі своїми міжнародними корпоративними клієнтами, щоб встановити умови припинення надання послуг на місцевому рівні, які діятимуть у найближчий час,– йдеться у заяві банку.

Варто зазначити, що у Crédit Agricole у Росії працює 170 людей. У 2021 році банк отримав чистий прибуток розміром 3,7 мільйона євро.

У французькому банку від початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну висловили свою підтримку українцям.

Нагадаємо, від початку вторгнення в Україну понад 400 компаній оголосили про вихід з російського ринку. Проте деякі компанії продовжують працювати в РФ.

Раніше Національний банк України звернувся до китайських платіжних систем China UnionPay та UnionPay International із закликом вийти із російського ринку. Зокрема припинити обслуговування всіх операцій з платіжними картками як на території РФ, так і випущених банками з РФ за її межами.