У НБУ зазначили, що сподіваються на плідне продовження співпраці із UnionPay International. Тому Нацбанк закликав компанію припинити її роботу в РФ.

“Водночас, зважаючи на безпрецедентний за своєю жорстокістю та нехтуванням фундаментальними людськими цінностями напад Росії на мирну Україну, ми просимо вас зробити свій внесок у відновлення миру в Україні та припинити роботу в РФ”, – закликав голова НБУ Кирило Шевченко.

Раніше російський ринок залишили такі міжнародні платіжні системи як Visa, Mastercard, American Express, JCB та PayPal.