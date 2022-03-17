Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.
У НБУ зазначили, що сподіваються на плідне продовження співпраці із UnionPay International. Тому Нацбанк закликав компанію припинити її роботу в РФ.
“Водночас, зважаючи на безпрецедентний за своєю жорстокістю та нехтуванням фундаментальними людськими цінностями напад Росії на мирну Україну, ми просимо вас зробити свій внесок у відновлення миру в Україні та припинити роботу в РФ”, – закликав голова НБУ Кирило Шевченко.
Раніше російський ринок залишили такі міжнародні платіжні системи як Visa, Mastercard, American Express, JCB та PayPal.
- Нагадаємо, в Росії на тлі призупинення операцій платіжних систем Visa та Mastercard почали розробляти другий план. Банки РФ 6 березня відзвітували, що готують запуск карток китайської платіжної системи UnionPay.
- Міжнародні платіжні системи Visa та Mastercard оголосили, що припинять транзакції на території РФ та не співпрацюватимуть з російськими банками.
- За словами фінансового директора компанії з масового випуску копіювальних апаратів Ксав’є Хейсса, Xerox припинила поставки у Росію.
- Також вторгнення Росії в Україну змусило Volkswagen та BMW зупинити деякі заводи через відсутність спеціалізованих джгутів, які поставляються з України.
- Біофармацевтична компанія AbbVie запровадила санкції проти РФ. Американська фірма припинила постачання ботоксу та філерів, що використовуються в естетичній медицині.