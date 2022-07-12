Про це повідомили у Комітеті гуманітарної та інформаційної політики.
Монета була розроблена вимушено переміщеною харків’янкою Дарією Тітовою, яка зараз навчається в Естонській академії мистецтв.
На реверсі монети викарбувано надпис “Slava Ukraini”. У пресслужбі естонського банку зауважили, що це вперше, коли у дизайні їхньої монети використовується іноземний текст.
У центральному банку Естонії дійшли думки, що випуск монети з особливим дизайном стане підтримкою для українців у боротьбі з російським агресором. Також такий крок – це демонстрація партнерства з Національним банком України.
Зазначається що кошти, виручені з продажу монети, буде перераховано Національному банку України.
- Нагадаємо, що Банк Естонії повідомив про створення монети, присвяченої Україні, ще на початку травня 2022 року.
- Також нещодавно Сполучені Штати Америки випустили колекційну монету номіналом $100 під назвою “Острів Зміїний”. Її присвячено українським воїнам, які боролись проти російських окупантів за звільнення острова.