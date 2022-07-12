Банк Естонії розпочав продаж монети номіналом у 2 євро, яка присвячена Україні. Йдеться про монету, вихід якої раніше анонсували в Естонії.

Про це повідомили у Комітеті гуманітарної та інформаційної політики.

Монета була розроблена вимушено переміщеною харків’янкою Дарією Тітовою, яка зараз навчається в Естонській академії мистецтв.

На реверсі монети викарбувано надпис “Slava Ukraini”. У пресслужбі естонського банку зауважили, що це вперше, коли у дизайні їхньої монети використовується іноземний текст.

У центральному банку Естонії дійшли думки, що випуск монети з особливим дизайном стане підтримкою для українців у боротьбі з російським агресором. Також такий крок – це демонстрація партнерства з Національним банком України.

Зазначається що кошти, виручені з продажу монети, буде перераховано Національному банку України.