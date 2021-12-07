Соцмережа Instagram дозволить батькам встановлювати часові обмеження для дитини та регулювати, скільки часу вона проводить у соцмережі. Оновлення має назву “Take a Break” та працює у вигляді нагадування. Це допоможе підвищити стандарти захисту підлітків та підтримки батьків в Інтернеті.

Про це повідомляє очільник компанії Instagram Адам Моссері в офіційному блозі компанії.

Батькам також буде доступний освітній простір, аби допомогти їм більше долучитися до діяльності дітей та підлітків в Instagram.

Нові функції будуть доступні й для підлітків. Діти зможуть повідомляти батьків про сторінки, на які вони поскаржились та спостерігати свою активність в Instagram і самостійно її налаштовувати.

Також соціальна мережа планує відстежувати повідомлення, хештеги, профілі у рекомендаціях підлітків. У випадку, якщо дитина довго затримується на одній тематиці, Instagram пропонуватиме їй переглянути щось інше.

“Перші результати тесту показують, що як тільки підлітки встановлюють нагадування, понад 90% з них продовжують їх використання”, — зазначає Адам Моссері.

Instagram — соціальна мережа, користувачі якої роблять та обмінюються фотографіями, застосовують до них фільтри та поширюють їх. Належить компанії Meta Platforms.

Адам Моссері — ізраїльсько-американський бізнесмен та голова Instagram. Раніше працював виконавчим директором Facebook.