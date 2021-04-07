Про це розповідають #Букви.
Коли: о 22:00 за Києвом.
Де подивитися онлайн: на телеканалі “Футбол 2” і сервісі MEGOGO.
Арбітр – Матеу Лаос (Іспанія).
Орієнтовні склади
“Баварія”: Нойєр – Павар, Зюле, Алаба, Девіс – Кіммі, Горецький – Сані, Мюллер, Коман – Ерік Максім Шупо-Мотінг
“ПСЖ”: Навас – КЕРЕРА, Маркіньос, Кімпембе, Діалло – Гуей, Еррера – Ді Марія, Неймар, Мбаппе – Кін
Не зіграють: Хофманн, Коста, Левандовскі, Мартінес, Толіссо, Тільман, Гнабрі – Мауро Ікарді, Бернат, Верратті, Курзава, Паредес, Флоренці.
Положення в клубному рейтингу УЄФА
“Баварія”: 1
“ПСЖ”: 7
Цікаві факти:
“Баварія” програвала п’ять разів “ПСЖ” у Лізі Чемпіонів, а більше – мадридському “Реалу” – 10 разів.
“Баварія” не програла ні в одному матчі групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2020/21.
- 23 лютого пройшов матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між командами “Лаціо” і “Баварія”.