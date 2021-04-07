Про це розповідають #Букви.

Коли: о 22:00 за Києвом.

Де подивитися онлайн: на телеканалі “Футбол 2” і сервісі MEGOGO.

Арбітр – Матеу Лаос (Іспанія).

Орієнтовні склади

“Баварія”: Нойєр – Павар, Зюле, Алаба, Девіс – Кіммі, Горецький – Сані, Мюллер, Коман – Ерік Максім Шупо-Мотінг

“ПСЖ”: Навас – КЕРЕРА, Маркіньос, Кімпембе, Діалло – Гуей, Еррера – Ді Марія, Неймар, Мбаппе – Кін

Не зіграють: Хофманн, Коста, Левандовскі, Мартінес, Толіссо, Тільман, Гнабрі – Мауро Ікарді, Бернат, Верратті, Курзава, Паредес, Флоренці.

Положення в клубному рейтингу УЄФА

“Баварія”: 1

“ПСЖ”: 7

Цікаві факти:

“Баварія” програвала п’ять разів “ПСЖ” у Лізі Чемпіонів, а більше – мадридському “Реалу” – 10 разів.

“Баварія” не програла ні в одному матчі групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2020/21.