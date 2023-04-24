Про це мовиться в матеріалі BBC.

Серед тих, кому повернули “синю галочку” – Бейонсе, Гаррі Кейн, Річард Осман і Вікторія Бекхем.

До того, як платформу придбав винахідник та мільярдер Ілон Маск, “синя галочка” була знаком верифікації акаунта та надавалася безкоштовно. Спочатку така функція була інструментом, який допомагав боротися із фейковими обліковими записами та поширенням дезінформації. Тепер же вона є символом того, що обліковий запис підписано на преміум-сервіс під назвою “Twitter Blue”.

Нагадаємо, що з 20 квітня Twitter почав видаляти “сині галочки” з акаунтів, які підтверджують, що ними користуються відомі особи. Зокрема без такого підтвердження залишились Папа Римський Франциск, мільярдер та співзасновник корпорації Microsoft Білл Гейтс, а також відомий португальський футболіст Кріштіану Роналдо.

Телеведучий Джеймс О’Брайен, який має 1,1 мільйона підписників, є одним із тих, кому повернули галочку верифікації. Він підтвердив, що не оплачував підписку. Еліот Хіггінс, який заснував дослідницьку організацію Bellingcat, також відзначив, що знову отримав “синю галочку”, хоча не купував Twitter Blue.

Раніше Ілон Маск стверджував, що особисто оплатив підписки від імені письменника Стівена Кінга, актора Вільяма Шатнера та баскетболіста Леброна Джеймса.

Повідомлялося, що видалення “застарілих синіх галочок” довелося виконувати вручну, тому можливо, із їхнім поверненням працює така сама схема. Тож, у наступні дні можна очікувати, що облікових записів, яким повернули галочку верифікації, стане більше.