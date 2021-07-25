Бельгія вдруге трохи більше ніж за тиждень страждає через повінь.

Про це повідомляє Sky News.

Провінції Намюр і Валлонський Брабант на південний схід від столиці Брюсселя опинилися серед найбільш постраждалих після того, як у суботу країною знову пройшли грози.

У місті Дінан сильні дощі змили автомобілі, залишивши їх розкиданими по всьому місту.

Фото: Julie Just

Заступник мера Роберт Клоссет сказав, що повідомлень про загиблих або поранених не надходило, але повені були гірші, ніж минулого тижня.

Ça me fait tellement mal de voir mon pays souffrir comme ça. @alexanderdecroo combien de victimes faut-il avant qu'on agisse concrètement contre le changement climatique s'il vous plaît ?! https://t.co/NFJbjlxp0m — Bénédicte Bazyn🔻 (@BenedicteBazyn) July 24, 2021

Для допомоги людям залучили пожежних.

Провінція Льєж також сильно постраждала минулого тижня, але в ці вихідні не очікується значного розливу річок, і поки немає необхідності евакуювати цей регіон.

Минулого тижня в результаті повені в Західній Європі загинуло понад 210 осіб, більшість з яких постраждали в Бельгії і Німеччині.