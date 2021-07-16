Про це повідомляє американський телеканал CNN.
В Німеччині та Бельгії вода повністю затопила кілька сіл. Також значні пошкодження в результаті повені зафіксували в Нідерландах та Люксембурзі.
В Німеччині офіційно загиблими в результаті повені вважають 105 осіб. В районі Арвайлер влада оголосила про 1,3 тис. зниклих безвісти громадян.
Офіційний представник поліції міста Ульріх Сопарт повідомив, що рятувально-пошуковій операції поки “не видно кінця”. Він додав, що сподівається на те, що кількість зниклих безвісти вдасться зменшити, коли буде відновлено роботу сотового зв’язку.
“Ми сподіваємось, що в цьому списку зниклих безвісти деякі люди можуть бути записані двічі чи навіть тричі… бо заявити про те, що вони зникли могли рідні, друзі чи колеги з роботи”, – пояснив чиновник.
Без електроенергії наразі щонайменше 165 тисяч осіб.
Німецькі ЗМІ повідомили, що в будинку, де доглядали за людьми з обмеженими фізичними можливостями, через повінь померли дев’ять осіб. Вони не мали можливості плисти, коли вода заповнила приміщення. Наглядачі не встигли навіть зайти до потрібних кімнат в момент затоплення.
Представники німецького уряду назвали опади в країни найсильнішими за останніх 100 років.
- Раніше повідомлялося, що Західну Європу накрили рекордні дощі, внаслідок яких загинули понад 20 людей, ще десятки пропали безвісти.
- 16 липня стало відомо, що щонайменше, 70 осіб загинули в Німеччині та Бельгії після того, як через рекордні дощі річки вийшли з берегів.