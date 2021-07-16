Повінь на території країн Західної Європи забрала життя понад 120 осіб. Сотні вважаються зниклими безвісти. Рятувальники продовжують шукати людей, попри відключення електроенергії та загрози зсувів ґрунту.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

В Німеччині та Бельгії вода повністю затопила кілька сіл. Також значні пошкодження в результаті повені зафіксували в Нідерландах та Люксембурзі.

В Німеччині офіційно загиблими в результаті повені вважають 105 осіб. В районі Арвайлер влада оголосила про 1,3 тис. зниклих безвісти громадян.

Офіційний представник поліції міста Ульріх Сопарт повідомив, що рятувально-пошуковій операції поки “не видно кінця”. Він додав, що сподівається на те, що кількість зниклих безвісти вдасться зменшити, коли буде відновлено роботу сотового зв’язку.

“Ми сподіваємось, що в цьому списку зниклих безвісти деякі люди можуть бути записані двічі чи навіть тричі… бо заявити про те, що вони зникли могли рідні, друзі чи колеги з роботи”, – пояснив чиновник.

Без електроенергії наразі щонайменше 165 тисяч осіб.

Німецькі ЗМІ повідомили, що в будинку, де доглядали за людьми з обмеженими фізичними можливостями, через повінь померли дев’ять осіб. Вони не мали можливості плисти, коли вода заповнила приміщення. Наглядачі не встигли навіть зайти до потрібних кімнат в момент затоплення.

Представники німецького уряду назвали опади в країни найсильнішими за останніх 100 років.