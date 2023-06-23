Чоловік інсценував власну смерть, щоб дізнатися, кому не байдуже на нього, а потім з’явився на власному похороні на вертольоті.

Джерело: Sky news



Бельгійський TikToker інсценував власну смерть, а потім з’явився на своїх похоронах // 2 фото

Девід Бертен, його дружина та діти вирішили пожартувати над їхніми друзями та членами родини, щоб дізнатися, що вони насправді про нього думають.

Щоб поширити новину про смерть Бертена, одна з його дочок написала в соціальних мережах:

“Спочивай з миром, тату. Я ніколи не перестану думати про тебе.Чому життя таке несправедливе? Чому ти? Ти збирався стати дідусем, а у тебе ще все життя було попереду. Я люблю тебе! Ми любимо тебе! Ми ніколи тебе не забудемо”.

На похоронах були присутні багато друзів і членів родини.

Усі чекали початку церемонії, але натомість біля них приземлився вертоліт, з якого вийшов Бертен разом із знімальною групою.

TikToker сказав, що інсценував свою смерть, щоб побачити, як відреагує його сім’я, і додав, що почувається “недооціненим ними”.

“Те, що я бачу в моїй родині, часто завдає мені болю, мене ніколи нікуди не запрошують. Мене ніхто не бачить. Ми всі розлучилися. Я відчував, що мене не цінують. Ось чому я хотів дати їм урок і показати, що не варто чекати, поки хтось помре, щоб зустрітися з ним”.