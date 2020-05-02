Адміністрація Дональда Трампа заборонила Ентоні Фаучі – головному експерту з інфекційних захворювань у складі робочої групи Білого дому – виступити на слуханнях у Конгресі США.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Фаучі, який очолює Національний інститут алергії та інфекційних захворювань, повинен був виступити у Конгресі 6 травня.

“Комітет з асигнувань хотів заслухати доктора Ентоні Фаучі щодо заходів із боротьби з коронавірусом в якості свідка наступного тижня на засіданні підкомітету. Представник адміністрації поінформував нас, що Білий дім заборонив доктору Фаучі виступати”, – йдеться в заяві представника комітету Івена Холландера.

У прес-службі Білого дому, в свою чергу, повідомили, що виступ на слуханнях посадових осіб, котрі керують зусиллями з протидії епідемії, буде “контрпродуктивним”, інформує агентство Reuters.

“У той час, як адміністрація Трампа здійснює загальнодержавні заходи у відповідь на COVID-19, включаючи безпечне відкриття Америки і прискорення розробки вакцин, контрпродуктивно залучати до слухань людей, котрі беруть участь у цих зусиллях”, – наголошується в заяві.

У Білому домі запевнили, що мають намір співпрацювати з Конгресом, і Фаучі виступить на слуханнях “у відповідний час”.

Варто зазначити, що лідери демократів у Конгресі США неодноразово закликали провести широкомасштабне розслідування дій адміністрації Трампа із боротьби з епідемією коронавірусу, яка забрала життя десятків тисяч американців.

Ентоні Фаучі – один із ключових експертів робочої групи Білого дому з коронавірусу. Його заяви щодо COVID-19 неодноразово йшли врозріз із позицією Дональда Трампа.

Кілька днів тому Фаучі застеріг окремі штати США від поспішного скасування карантинних заходів. Він попередив, що це може призвести до нової хвилі епідемії. Трамп же виступає за якнайшвидше скасування обмежень, щоб пом’якшити наслідки пандемії для економіки країни.